Дорожный конфликт в Одессе перерос в стрельбу, ранены два человека

Вчера, 19 мая, в Одессе произошел дорожный конфликт, который вылился в итоге в стрельбу и привел к тому, что серьезные ранения получили два человека.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Одесской области.

"По предварительной информации, водитель, 1980 года рождения, "подрезал" автомобиль, в котором ехали отец с сыном. Мужчины (1975 и 1998 рождения) догнали водителя и вступили с ним в словесную перепалку, а затем и в драку, в ходе которой тот совершил в их сторону несколько выстрелов из вероятно травматического оружия, попав одному в ногу, другому - в живот.

Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте, сейчас они в больнице проходят обследование.

Для задержания правонарушителя, который скрылся с места происшествия, правоохранители вводили специальную полицейскую операцию "Перехват". Сейчас с ним проводятся следственные мероприятия", - рассказали в полиции.

Сведения о ЧП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 122 Уголовного кодекса Украины (Умышленное средней тяжести телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.