Смену глав "Нафтогаза" и НБУ прокомментировал президент

Смена руководства НБУ, по словам президента, связана с борьбой с высокими кредитными ставками, а "Нафтогаз" должен быть прибыльным, а не убыточным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он поддерживает независимость Национального банка Украины, а также изменения в "Нафтогазе". Об этом стало известно из трансляции пресс-конференции президента.

о словам президента, он хорошо относится к экс-главе НБУ Якову Смолию, а задача Зеленского состояла в том, чтобы снизить процентные ставки для населения по кредитам.

"Вместо 20-25 процентов, которые были до этого времени, до нового главы Нацбанка, я не хочу говорить, что это заслуга чисто его, тем не менее программа "5-7-9" появилась," — заявил президент.

Сейчас же, по словам Зеленского, он выступает за то, чтобы заработала программа доступной ипотеки под 7% годовых. Недавно депутаты проголосовали за финансирование программы из госбюджета.

У НАК "Нафтогаз", как сказал президент, несмотря на корпоративную реформу, управляется Кабмином. Поэтому компания должна наполнять бюджет страны. Но вместо этого она показывает убытки.

"Правительство, как главный акционер НАК "Нафтогаза", приняло решение поменять управление. И сегодня, я уверен в этом, компания покажет, что убытков не будет", — заявил Зеленский.

Украинский президент также заявил, что прибыль "Нафтогаза" будет больше, чем ранее. У управления компании не может быть даже вопросов к изменениям в правлении.

"Государственная компания должна быть прибыльной", — подытожил президент.