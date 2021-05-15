"Мы не хотим убить большой бизнес, но мы избавимся от олигархической системы", - Зеленский

Законопроект о деолигархизации, по словам президента, могут обнародовать уже на следующей неделе.

Во время большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистки издания Фокус, отметил, что он пока не может назвать фамилии тех 13-ти олигархов, которых определила СНБО. Впрочем, по его словам, уже практически готов специальный законопроект, регламентирующий государственную политику в отношении таких лиц. Его могут обнародовать уже на следующей неделе.

"Главное содержание этого закона и главная философия — и это моя философия, моя идея. Мы не хотим убить большой бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, на чиновников — не может быть", — утверждает Зеленский.

Впрочем, отметил президент, если подобное влияние будет прослеживаться — их добавят в специальном "реестре олигархов".

"И тогда этот бизнес может потерять большую часть активов, которые у них находятся за границей. Цена их активов что в Украине что за границей будет уменьшена. Не благодаря государственным санкциям, а благодаря появлению на государственном уровне такого понятия, как "олигарх", — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что на сегодняшний день у большого бизнеса есть возможность не попасть под действие этого законопроекта.

"Им будет предоставлено время — не очень большое — избавиться всего этого влияния. Мы даже покажем им как это сделать, если им это нужно будет. Глухого угла для них не будет. Это нормальный закон, уважающий большой бизнес", — резюмировал Зеленский.