В отставку из-за дела об убийстве Шеремета может уйти Аваков

Президент заявил, что "ему не все равно", что будет с подозреваемыми по делу и показал переписку с Яной Дугарь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МВД Арсен Аваков может уйти в отставку, если подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета оправдают. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Это сложный вопрос. Я буду серьезно говорить с министром — о том, может ли он остаться в такой ситуации. Нет. И он (Аваков, — ред.) об этом знает", — утверждает Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что переписывается с одной из подозреваемых в деле Яной Дугарь.

"Мы переписываемся. Мне не все равно, что с этими людьми", — сообщил он.

Кроме того, он показал переписку с Дугарь журналисту телеканала "НАШ" Максиму Назарову.

Дело об убийстве Павла Шеремета

Белорусский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал владелице издания "Украинская правда" Алене Притуле. Взрыв прогремел в 7:45 на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда журналист выехал из дома по дороге на радиоэфир.

Напомним, в декабре 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Им выдвинули обвинения по статье 115 (Умышленное убийство).

В мае 2020 года силовики завершили расследование по делу предполагаемых исполнителей убийства Павла Шеремета, а расследование по заказчикам решили выделить в отдельное дело. Задержанные Кузьменко, Андрей Антоненко и Дугарь отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Riffmaster утверждала, что он выше убийцы Павла Шеремета. Адвокаты Дугарь утверждали, что у военной медсестры есть алиби, которое подтверждается документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, "неполная и необъективна".

В сентябре 2020 года обвинительный акт в отношении Riffmasterʼа, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко направлен в суд, но подозреваемые отказались признать свою вину.

30 апреля 2021 года Андрея Антоненко освободили из СИЗО Шевченковским районным судом Киева и поместили под домашний арест.