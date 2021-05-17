 

В отставку из-за дела об убийстве Шеремета может уйти Аваков (Видео)

События Сегодня, 17:1247
В отставку из-за дела об убийстве Шеремета может уйти Аваков

Президент заявил, что "ему не все равно", что будет с подозреваемыми по делу и показал переписку с Яной Дугарь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МВД Арсен Аваков может уйти в отставку, если подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета оправдают. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Это сложный вопрос. Я буду серьезно говорить с министром — о том, может ли он остаться в такой ситуации. Нет. И он (Аваков, — ред.) об этом знает", — утверждает Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что переписывается с одной из подозреваемых в деле Яной Дугарь.

"Мы переписываемся. Мне не все равно, что с этими людьми", — сообщил он.

Кроме того, он показал переписку с Дугарь журналисту телеканала "НАШ" Максиму Назарову.

Дело об убийстве Павла Шеремета

Белорусский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал владелице издания "Украинская правда" Алене Притуле. Взрыв прогремел в 7:45 на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда журналист выехал из дома по дороге на радиоэфир.

Напомним, в декабре 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Им выдвинули обвинения по статье 115 (Умышленное убийство).

В мае 2020 года силовики завершили расследование по делу предполагаемых исполнителей убийства Павла Шеремета, а расследование по заказчикам решили выделить в отдельное дело. Задержанные Кузьменко, Андрей Антоненко и Дугарь отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Riffmaster утверждала, что он выше убийцы Павла Шеремета. Адвокаты Дугарь утверждали, что у военной медсестры есть алиби, которое подтверждается документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, "неполная и необъективна".

В сентябре 2020 года обвинительный акт в отношении Riffmasterʼа, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко направлен в суд, но подозреваемые отказались признать свою вину.

30 апреля 2021 года Андрея Антоненко освободили из СИЗО Шевченковским районным судом Киева и поместили под домашний арест.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Шеремет, Аваков, 7dniv, 7dnivinfo, Зеленский  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Уйти в отставку Степанова, Криклия и Петрашко лично попросил Зеленский
Уйти в отставку Степанова, Криклия и Петрашко лично попросил Зеленский
17-мая-2021, 15:35
Катастрофа Ан-26 под Чугуевым. Троих подозреваемых отправили под ночной домашний арест
Катастрофа Ан-26 под Чугуевым. Троих подозреваемых отправили под ночной домашний арест
5-мая-2021, 17:53
Катастрофа АН-26 под Харьковом. Обвинения вручили двум военным и депутату
Катастрофа АН-26 под Харьковом. Обвинения вручили двум военным и депутату
30-апр-2021, 17:58
Суд отпустил из СИЗО обвиняемого в убийстве Шеремета Антоненко
Суд отпустил из СИЗО обвиняемого в убийстве Шеремета Антоненко
30-апр-2021, 17:54
Дело об убийстве Шеремета продолжил рассматривать суд в Киеве
Дело об убийстве Шеремета продолжил рассматривать суд в Киеве
20-апр-2021, 14:43

Последние новости

17:16
События
Грузовики в армию США будет поставлять КрАЗ
17:12
События
В отставку из-за дела об убийстве Шеремета может уйти Аваков
13:36
События
"Мы не хотим убить большой бизнес, но мы избавимся от олигархической системы", - Зеленский
13:34
Политика
В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Зеленского
13:33
События
Смену глав "Нафтогаза" и НБУ прокомментировал президент
10:26
События
Дорожный конфликт в Одессе перерос в стрельбу, ранены два человека
10:23
События
Санкции против "Северного потока-2" не ввели США
10:21
События
О секретных фото и наблюдениях "летающих тарелок" рассказал Барак Обама
10:20
События
Политическим решением отмену в Турции финала Лиги чемпионов и этапа гонок "Формула-1" назвал Эрдоган
10:16
События
В секторе Газа после ударов армии Израиля погибли больше двух сотен человек
10:15
Политика
Украинскую сторону в блокировании работы ТКГ по Донбассу обвинил Грызлов
10:10
Политика
Лавров и Блинкен не сказали состоится ли встреча Путина и Байдена
10:08
События
"Воров в законе" Умку и Лашу Свана задержала полиция
10:04
События
Рабочий кабинет председателя Приморского райсуда обстреляли в Одессе
09:58
События
В Киеве застучало бронзовое сердце в честь знаменитого хирурга Николая Амосова
09:56
События
Оперативник, который слил в сеть первый допрос Галявиева уволен из органов
08:36
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 мая 2021
Вчера, 2021-05-19
22:29
События
Война в Израиле: ракетные обстрелы из Ливана и удары по подземным инфраструктурам ХАМАС
22:26
События
Военного, который сбежал после угроз в адрес эксперта по COVID-19 ловят в Бельгии
22:25
События
В Польше археологи нашли останки древней рептилии, жившей более 200 млн лет назад

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 мая 20215046
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 мая 20212819
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 мая 20212708
Байден сдал назад. США отказываются от санкций против "Северного потока-2". Что это значит для Украины?1555
В ближайшее время часть Украины перейдет в зеленую зону по коронавирусу1207
В больнице умер спрыгнувший с моста в Киеве 15-летний подросток961
Степанов рассказал, что думает об отставке с поста главы Минздрава677

Досуг

Чому варто купувати фермерське молоко
Чому варто купувати фермерське молоко
Про користь молока кожен знає з дитинства. Цей продукт завжди входив до раціону жителів українських сіл. Його вживали у свіжому вигляді, попередньо охолодивши в погребі, з нього готували кисле молоко, гуслянку, варили каші.
Вчера, 15:19147
Металоконструкції: процесс проектування та монтажу на будівництві
Металоконструкції: процесс проектування та монтажу на будівництві
Металоконструкції використовувались у будівництві з досить давніх часів але тільки відносно недавно вони стали обов’язковою часткою кожної капітальної споруди.
Вчера, 15:17140
Организация поставок товаров для своего бизнеса: основные шаги
Организация поставок товаров для своего бизнеса: основные шаги
Сегодня перед многими продавцами продуктов питания встает проблема слишком высоких закупочных цен. А прибыль бизнеса во многом зависит от них. Чем ниже закупочная стоимость, тем больше будет маржа.
Вчера, 15:10149
Антибиотикотерапия при ангине: особенности и принцип назначения
Антибиотикотерапия при ангине: особенности и принцип назначения
Среди детей, так же как и взрослых, одним из распространенных недугов является ангина. Острое инфекционное заболевание чаще поражает миндалины горла, что приводит к последующему воспалительному процессу. При отсутствии своевременного лечения это становится причиной поражения сердечно-сосудистой
Вчера, 15:09252
Что такое барсетка?
Что такое барсетка?
Слово барсетка пришло к нам с французского, в переводе означает “сумка”. Но в обиход его ввели политики, торговцы и лидеры криминальных группировок.
Вчера, 14:36148
Девять отличных советов, как организовать семейный досуг
Девять отличных советов, как организовать семейный досуг
Ничто так не скрепляет семейные узы, как совместный отдых в свободное время. Советы можно было бы начать с банального просмотра телевизора всей семьей. 
Вчера, 11:07163

События

Грузовики в армию США будет поставлять КрАЗ
Грузовики в армию США будет поставлять КрАЗ
Контракт рассчитан на три года и включает различные типы машин.
Сегодня, 17:1648
В отставку из-за дела об убийстве Шеремета может уйти Аваков
В отставку из-за дела об убийстве Шеремета может уйти Аваков
Президент заявил, что "ему не все равно", что будет с подозреваемыми по делу и показал переписку с Яной Дугарь.
Сегодня, 17:1248
"Мы не хотим убить большой бизнес, но мы избавимся от олигархической системы", - Зеленский
"Мы не хотим убить большой бизнес, но мы избавимся от олигархической системы", - Зеленский
Законопроект о деолигархизации, по словам президента, могут обнародовать уже на следующей неделе.
Сегодня, 13:3675
Смену глав "Нафтогаза" и НБУ прокомментировал президент
Смену глав "Нафтогаза" и НБУ прокомментировал президент
Смена руководства НБУ, по словам президента, связана с борьбой с высокими кредитными ставками, а "Нафтогаз" должен быть прибыльным, а не убыточным.
Сегодня, 13:3373
Дорожный конфликт в Одессе перерос в стрельбу, ранены два человека
Дорожный конфликт в Одессе перерос в стрельбу, ранены два человека
Вчера, 19 мая, в Одессе произошел дорожный конфликт, который вылился в итоге в стрельбу и привел к тому, что серьезные ранения получили два человека.
Сегодня, 10:26135
Санкции против "Северного потока-2" не ввели США
Санкции против "Северного потока-2" не ввели США
Перед встречей в Рейкьявике Энтони Блинкена и Сергея Лаврова Госдепартамент США предоставил отчет Конгрессу о ситуации с санкциями против "Северного потока - 2".
Сегодня, 10:23133
7 Днів