Грузовики в армию США будет поставлять КрАЗ

Контракт рассчитан на три года и включает различные типы машин.

Завод АвтоКрАЗ отрапортовал о заключения нового контракта на поставку своих грузовиков. И не с абы кем, а с армией США. Правда, на поверку оказывается, что непосредственно американские воинские подразделения вряд ли будут эксплуатировать украинские машины.

Как указывает сама компания на своем сайте, грузовики предназначаются для нужд Командования по организации подрядных работ Армии США. Контракт рассчитан на три года, однако никаких деталей КрАЗ не обнародовал. Поэтому количество машин, которые завод поставит по этому соглашению, на данный момент неизвестно.

По контракту КрАЗ поставит исключительно машины с колесной формулой 4х4, включая бортовые автомобили, шасси без кузова, а также автоцистерны для перевозки топлива и воды.

Непосредственным заказчиком указана американская компания US21 со штаб-квартирой в Фэрфаксе, штат Вирджиния. Фирма регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.

Приобретенные машины у КрАЗа грузовики не будут использоваться непосредственно подразделениями армии США — они, скорее всего, окажутся в распоряжении армии одной из стран-участниц НАТО или миротворческой миссии ООН.

Тем не менее этот престижный контракт в очередной раз подтверждает высокое реноме КрАЗа и востребованность его грузовиков на мировой арене. "Мы чрезвычайно гордимся тем, что нашей продукцией мы смогли внести вклад в развитие программы Армии США по поддержке международной безопасности», — отмечают в АвтоКрАЗе.