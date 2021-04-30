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События Сегодня, 20:3654
Ведущая "Интера" собирается обратиться в ЕСПЧ, поскольку Укрзализныця не признает вину в ее избиении в поезде

Вчера, 19 мая, состоялось последнее заседание суда по делу о нападении на журналистку Анастасию Луговую в поезде Мариуполь-Киев. Прошлым летом безбилетный и ранее судимый Виталий Рудзько избил и попытался изнасиловать журналистку.

Как сообщила "Стране" Анастасия Луговая, судебное заседание в последний момент перенесли на час раньше, и сама потерпевшая не успела добраться до зала суда.

А тем временем суд вчера закрыл дело о нападении на журналистку по факту смерти обвиняемого Виталия Рудзько.

Напомним, что месяц назад Рудзько неожиданно скончался в СИЗО, прямо накануне очередного судебного заседания.

"Вчера наше заседание суда перенесли на час раньше, и я физически не успела на него доехать. Запланировано было начало на 13.00, а в 11.45 адвокат сообщил, что в суде нужно быть на 12.00. Я ещё не успела доехать, как заседание уже закончилось", - рассказала "Стране" Анастасия Луговая.

Адвокату Луговой показали справку о смерти обвиняемого Рудзько. В ней подтверждена предварительная причина смерти - онкологическое заболевание.

Дело о нападении на Анастасию Луговую закрыто. Теперь у потерпевшей есть семь дней на то, чтобы подать ещё один гражданский иск на "Укрзализныцю".

До смерти Рудзько иск против него и "Укрзализныци" были объединены в одно дело. Но так как дело закрыто по факту смерти, Анастасия Луговая будет подавать отдельный иск на "УЗ", которая не смогла обеспечить безопасность пассажирки. Кроме того, как ранее сообщала "Страна", проводники даже предлагали Анастасии деньги за молчание.

"УЗ" свою вину в случившемся с Анастасией Луговой не признает и компенсировать ущерб отказывается. Поэтому потерпевшая планирует, помимо украинских судов, обращаться в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ.

"Если "Укрзализныця" останется безнаказанной в украинских судах, мы будем вынуждены обращаться в европейские", - добавила Анастасия Луговая.

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Теги: news, новости, Украина, УЗ, суд, избиение, ведущая, 7dniv, 7dnivinfo  
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