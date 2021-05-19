Грузовик - лесовоз на Прикарпатье рухнул в реку. Два человека погибли.

В Ивано-Франковской области произошла трагедия. Здесь тяжелый грузовик-лесовоз упал в реку.

В результате погибли два человека, еще один травмирован. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и "КамАЗ" ушел на дно.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона в сети.

"В четверг, 20 мая, около 22:09 в селе Шевченково, с моста в реку упал грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось три человека. На место происшествия немедленно прибыли полицейские, спасатели и медики. Тела двух погибших нашли и вытащили работники ГСЧС, еще один человек получил травмы, ему медики оказывали помощь", - рассказали в полиции.

По предварительной информации погибли - водитель 1979 года рождения, житель села Лолин, и пассажир 1994- го года житель села Пидлиски. Еще одного пассажира 1991 года рождения госпитализировали в больницу.

"Причину аварии установит расследование. Скорее всего водитель не справился с управлением и "КамАЗ" с моста упал в реку", – отметили правоохранители.