Подозреваемая в убийстве Шеремета Дугарь подтвердила факт общения с Зеленским

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь подтвердила информацию о том, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявил об этом факте на пресс-конференции.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Мне поступают немало вопросов относительно сегодняшней пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что имею с ним прямую переписку! Это действительно так. В свое время, я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла! Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским!", - написала Яна Дугарь.