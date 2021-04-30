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События Сегодня, 12:3446
Подозреваемая в убийстве Шеремета Дугарь подтвердила факт общения с Зеленским

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь подтвердила информацию о том, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявил об этом факте на пресс-конференции.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Мне поступают немало вопросов относительно сегодняшней пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что имею с ним прямую переписку! Это действительно так. В свое время, я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла! Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским!", - написала Яна Дугарь.

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Теги: news, новости, Украина, Дугарь, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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