О скором появлении Tesla в странах СНГ заявил Илон Маск

Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в странах СНГ.

Об этом он заявил в ходе молодежного марафона "Новое знание", который проходит в РФ.

По его словам, компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

Марафон "Новое знание" проходит в восьми городах России (Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, Сочи, Новосибирске, Владивостоке) с 20 по 22 мая.

Каждый из городов представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, наука и технологии, индустрия и промышленность, спорт, информационные технологии, экология. Кроме того, в рамках марафона должны пройти более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов, интервью, открытых уроков.