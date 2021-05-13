Из-за оценки в России школьник ударил 74-летнюю учительницу ножом в шею

В российском городе Березники 16-летний ученик лицея №1 в напал с ножом на 74-летнюю учительницу физики. Она получила травмы средней тяжести и была госпитализирована.

Ученика задержали правоохранители.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региону пишет TACC.

"Сегодня в городе Березники в лицее №1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, выясняются все обстоятельства происшествия", - рассказали в ГУ МВД.

По данным Telegram-канала Life shot нападавшего зовут Роман Долбеев, он ученик 10-го класса. Родители школьника сейчас находятся на отдыхе в Сочи, поэтому в школу вызвали его дедушку.

Telegram-канал Mash сообщает, что школьник ударил ножом учительницу Людмилу Ишминёву из-за плохой оценки.

На кадрах видно, как на нападавшего надевают наручники и садят в машину, учительницу на носилках увозят медики.

В пресс-службе Минздрава рассказали, что что учительница находится в состоянии средней степени тяжести. Ее привезли в больницу, врачи наблюдают за ней и готовят к операции. Кроме того, за пострадавшей отправили вертолет для ее дальнейшей транспортировки в Пермь в краевую клиническую больницу.