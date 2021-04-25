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События Сегодня, 13:150
Илон Маск восхитился достижениями СССР и рассказал о будущем мира через 50 лет

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. который считает, что пришло время осваивать Марс и Луну, заявил, что впечатлен достижениями СССР и рассказал, каким видит будущее мира через полсотни лет.

Об этом мировой миллиардер заявил в ходе российского просветительского марафона "Новое Знание".

"Я восхищаюсь достижениями России. Я восхищаюсь достижениям СССР в ракетных науках", - сказал Маск. По его словам, победы РФ впечатляют и он уверен, что эта энергия сохранится и в будущем.

Также бизнесмен поделился, каким видит будущее мира через 50 лет.

Маск уверен, что будут перемены в технологиях, запустят космические путешествия, произойдут открытия в исследовании ДНК. Кроме того, по словам предпринимателя, в будущем все транспортные средства, за исключением ракет, станут электрическими, а машины получат автопилот.

Вопрос о будущем Маску задал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Теги: news, новости, Украина, Маск, будущее, 7dniv, 7dnivinfo  
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