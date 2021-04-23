График поставки в Украину почти 50 млн доз вакцины от коронавируса озвучил Шмыгаль

Украина заключила контракты на поставку почти 50 миллионов доз вакцины от коронавируса, однако большая часть из них должна прибыть в страну во второй половине года.

Об этом в пятницу, 21 мая, в ходе часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день в Украину поставлено 2,5 млн доз вакцины от коронавируса. Также заключен ряд контрактов, по которым препарат будут поставлять в страну в течение года.

"Относительно подписанных контрактов. С компанией Pfizer подписано контрактов на 21,2 млн доз вакцин. Из них - 1,2 млн доз по инициативе COVAX. По этой инициативе уже 240 тысяч доз поставлено в Украину. До конца мая должно быть поставлено почти 350 тысяч доз, во втором квартале - 500 тысяч, другие поставки - в 3 и 4 квартале соответственно", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина также подписала контракты на покупку 10 млн доз вакцины Novavax: 4 млн доз поступят в августе, затем по 2 млн доз ежемесячно в течение трех месяцев. Еще более 10 млн доз вакцины Украина получит от AstraZeneca.

"6,8 млн - по COVAX, а 2 млн - от Serum института. 1,2 млн доз мы ожидаем из Польши по договоренности с Европейской комиссией. По сто тысяч нам также обещают наши страны-партнеры", - заявил премьер-министр.

По его данным, по 500 тысяч доз от Serum института может быть поставлено в мае, июне и июле. Уже поставлены почти 900 тысяч доз.

"По Sinovac - 1,9 млн доз. И соответственно также график: 26 мая - 500 тысяч и еще 200 тысяч доз в начале июня", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, Украина получит 50 млн евро на проведение вакцинации от Европейского инвестиционного банка. Также он напомнил о 90 млн евро от Всемирного банка.

"В постановлении определено, что мы должны вакцинировать 40% за средства госбюджета. Мы всех, кто хочет вакцинироваться, вакцинируем совершенно бесплатно. Спасибо народным депутатам за достаточное выделение средств, а именно 10 млрд гривен из государственного бюджета", - сообщил Денис Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что за минувшие сутки вакцину от коронавируса получили более 18 тысяч украинцев. Однако протестированная возможность вакцинации составляет более 80 тысяч человек в сутки.

"Количество провакцинированных - более 1 млн человек, из них порядка 50 тысяч получили уже вторую дозу. Остальные вакцины распределены по регионам. Вакцинация продолжается", - сказал премьер-министр.