38-летний фотограф в Киеве шантажом вынуждал 9-летнюю девочку присылать ему свои интимные фото

В Киеве правоохранители разоблачили 38-летнего детского фотографа, который обманным путем через Instagram выманил у девятилетней девочки голые фото, а потом шантажом заставил ее прислать новые снимки с изображением ее половых органов.

Мужчину подозревают в изготовлении детской порнографии.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в начале апреля 2021 подозреваемый создал в Instagram фейковый профиль под вымышленным именем и начал переписываться с 9-летней девочкой, тоже представившись девочкой. Когда ему удалось наладить контакт и завоевать доверие собеседницы, он уговорил ее сделать и прислать ему фото в обнаженном виде.

Получив несколько откровенных фото, мужчина начал шантажировать девочку, и таким образом заставил ее сделать другие откровенные снимки в сексуальных образах и изображением ее половых органов.

Злоумышленником, по данным прокуратуры, оказался детский фотограф. Мужчина женат и имеет двоих детей. В ходе обыска, проведенного по месту жительства мужчины, на его мобильном телефоне и компьютере обнаружили и изъяли многочисленные фото и видео детской порнографии 9-летней девочки и других малолетних.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

"Отдельно отметим, что в 2021 году Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 301-1, которой существенно усилена уголовная ответственность за создание и распространение детской порнографии, а также введена ответственность за хранение указанных материалов. Санкция статьи предусматривает наказание от 9 до 15 лет лишения свободы", - рассказали в Киевской городской прокуратуре.