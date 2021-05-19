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События Сегодня, 16:4777
Как Кабмин переписал правила получения субсидий

В Украине снова меняются правила предоставления субсидий. Мы уже писали, что 19 апреля Кабмин изменил порядок оформления компенсаций по коммуналке. 

За последние полтора месяца это уже вторая корректировка по субсидиям. 14 апреля правительство приняло постановление №420, которым существенно усложнило схему выдачи помощи. Как уже писала "Страна", всех граждан обязали заново переоформить субсидии, то есть, в органы соцзащиты должны были по-новой подавать документы порядка 3 млн получателей. Но это еще не все. Заметно ужесточили критерии отбора.

Так, Кабмин предписал не давать субсидии тем, кто имеет два и более объекта недвижимости, два авто до 15 лет (ранее была норма - авто до пяти лет с момента выпуска, то есть, сравнительно новое), покупал в последний год валюту, виртуальные активы (биткойны), банковские металлы, акции, или просто сделал приобретение дороже 50 тысяч гривен. Еще один запрет - по банковским депозитам, тем, кто отложил в банке сумму свыше 25 прожиточных минимумов (порядка 57 тысяч гривен) на субсидии могли даже не подаваться.

Новые правила уже вызвали массовые возмущение и неразбериху на местах. Люди начали идти в органы соцзащиты за переоформлением, причем, в некоторых городах рассказывают, что очередь пришлось занимать с пяти часов утра.

Поэтому Кабмин решил пересмотреть прежнее постановление и внес в него коррективы. В правительстве очередные изменения в порядке предоставления субсидий анонсировали как "смягчения".

Новаций несколько - от возврата автоматического переоформления субсидий (но не для всех) до пересмотра в требованиях к имущественному статусу.

"Это немного упростит оформление субсидий, но не снимет проблему полностью. Ведь ряд скандальных норм осталось", — говорит заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин.

По словам эксперта энергорынка Олега Попенко, по новой схеме людей будут массово лишать субсидий, правда, без компенсаций по коммуналке может остаться не 600 тысяч граждан, как прогнозировалось ранее, а порядка 350 тысяч.

"Страна" разбиралась, как переписали правила выдачи субсидий, и кто может остаться без помощи по коммуналке.

Кому нужно переоформлять субсидии, а кто их получит автоматически

Мы уже подробно писали о "коммунальной бомбе", которую Кабмин заложил в апреле, когда порядка 3 млн получателей субсидий отправили заново оформлять помощь - уже по новым правилам. Параллельно правительство ужесточило требования к имущественному статусу и распорядилось ликвидировать комиссии, которые создавали местные власти, чтобы решать вопрос по тем, кто получил отказы по субсидиям (разбирали каждый конкретный случай с учетом жизненных обстоятельств претендента).

Как рассказывали нам наши источники, присутствовавшие на заседании правительственного комитета, где обсуждался вопрос по субсидиям, была поставлена цель - срезать порядка 600 тысяч получателей субсидий.

Но спустя месяц в правительстве поняли, что явно перегнули палку, поэтому 19 апреля Кабмин внес изменения в постановление №420. Новая редакция вступает в силу задним числом - с 1 мая. То ест, фактически скандальные правила, которые уже спровоцировали очереди субсидиантов в местных органах соцзащиты, отменяются. Но не все.

Нововведений несколько.

Во-первых, отменили норму о переоформлении субсидий для всех. Как отметили в Минсоцполитики, тем,  кто получал субсидию ранее и "вписывается" в критерии, компенсации по коммуналке продлят автоматически.

Как подсчитали в профильном министерстве, автоматическое продление субсидий получит порядка 2,5 млн домохозяйств. На Кабмине глава Минсоцполитики Марина Лазебная уточнила - те, кто уже успел заново подать документы, могут не переживать - их также рассмотрят, и люди получат субсидии.

Но для 460 тысяч получателей все не так радужно - им все же придется заново переоформлять помощь по коммуналке. Заново нести документы придется следующим категориям граждан:

1. Тем, кто получал субсидии в денежной безналичной форме (нужно получить данные для выплаты средств в наличной форме)

2. Тем, кому субсидия была назначена по фактическому месту проживания (арендаторы жилья, внутренне перемещенные лица). Это, якобы, нужно для того, чтобы подтвердить место жительства

3. Тем, кому субсидия была назначена без учета лиц из числа зарегистрированных в квартире или доме, но которые там не живут. Это нужно для актуализации данных о том, кто именно на данный момент проживает по адресу получения субсидии.

То есть, вовсе не факт, что 460 тысячам претендентов, которые должны будут заново подавать документы, не дадут субсидий. Если у органов соцзащиты не возникнет новых претензий - помощь оформят.

Какое имущество будет "проходным" для субсидии 

Во-вторых, переписали требования по имуществу.

В апрельском постановлении Кабмина прописывалось, что на субсидии не могут претендовать те, кто имеет более одного жилого объекта (в том числе, на условиях совместной собственности), два и более авто возрастом до 15 лет, депозит свыше 25 прожиточных минимумов (порядка 57 тысяч гривен), а также совершал за последние 12 месяцев любую разовую дорогостоящую покупку на сумму от 50 тысяч гривен, включая землю, недвижимость, авто, валюту, виртуальные активы, акции, банковские металлы, строительные материалы и пр. В доход домохозяйств также включали дивиденды от банковских депозитов и любых других активов.

В новой версии правительственного постановления, изменения следующие:

1. Допускается "лишнее" жилье, но то только в сельской местности. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 19 мая, если у вас 3-4 квартиры в Киеве, то субсидию вам не дадут, то если есть квартира и сельский дом, то это не повод для отказа. Также не будут учитывать жилье, которым человек владеет на правах совместной собственности. Тут сразу возникает вопрос: почему 2 квартиры в Киеве для субсидии непроходные,  а одна квартиру в столице и особняк в пригороде - допускаются. Ведь стоимость дома в селе может значительно превышать ценник на городскую квартиру. Как отметили в Минсоцполитики, это смягчение поясняется тем, что сельские дома горожане получают, в основном, как наследство.

2. Изменили требования по депозитам. Проходную для субсидии планку повысили до 100 тысяч гривен, то есть, почти вдвое. Также не будут учитывать доходы от депозитов при расчете среднемесячного дохода домохозяйства. "Но проблема все равно остается, ведь не будут учитывать главного - на что человек копил эти деньги. А если он собирал на лечение? Теперь что, вынужден будет все отдать за коммуналку", - удивляется Шубин.

Местные комиссии, которые решали дела по "отказникам" с учетом жизненных обстоятельств конкретных людей, таки ликвидируют. Но те, кто не проходит на субсидии по общим критериям, могут обращаться в местные органы социальной защиты, и уже те будут решать - давать человеку субсидию или нет. В Кабмине обещают, что органы  соцзащиты будут рассматривать дела "отказников" втрое быстрее, чем комиссии, которые создавали местные власти. "Но тут тоже большой вопрос. В органах соцзащиты решение будет принимать отдельный чиновник, а в местный комиссиях решали коллегиально. Где гарантии, что не будет ошибок, и какая ответственность за лишение человека субсидии?", - говорит Шубин.

Другие требования по имущественному статусу остались без изменений. Поводом для отказа в субсидии может быть наличие более одного авто возрастом до 15 лет, покупка валюты, недвижимости, авто, акций, виртуальных активов, стройматериалов и других товаров и услуг (не связанных с лечением и образованием) на сумму более 50 тысяч гривен.

При этом, как уточнила Марина Лазебная, верификация субсидиантов и далее будет проводиться. По ее словам, по результатам прошлых проверок выявили немало случаев, когда человек получал субсидию, и в то же время ни в чем себе не отказывал. Скажем, был случай, когда субсидиант купил элитный Mercedes более чем за 800 тысяч гривен, другой - приобрел валюты почти на миллион гривен, еще один - накупил импортных тракторов. В целом выявили более 800 субсидиантов, которые активно скупали валюту - за год потратили на нее порядка 140 млн гривен.

"Программа жилищных субсидий - это адресная поддержка граждан, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги, а не поддержка тех, кто скрывает свое имущественное и материальное положение, и, как правило, имеет теневые доходы, не уплачивая налоги.  Поэтому все эти изменения - о справедливости, ведь финансирование назначенных субсидий происходит за счет средств государственного бюджета, то есть, добросовестных налогоплательщиков", - пояснила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Станешь нищим - тогда и приходи"

То есть, государство кардинально меняет сам смысл субсидий. "Переходят от учета текущих доходов к учету сбережений. Субсидии - это поддержка граждан, которые именно на данный момент оказались в затруднительном положении, и имеют настолько низкие доходы, что не могут оплачивать коммунальные счета. Но теперь власти будут учитывать уже не только ваши текущие доходы, но и то, что вы смогли накопить ранее - депозиты, сбережения и пр. То есть, получается, если есть хоть что -нибудь, нужно все это потратить на коммуналку, а вот когда вы уже станете совсем нищим - тогда приходите за субсидией, и государство может вам поможет", - говорит глава Жилищного союза Александр Скубченко.

Олег Попенко говорит, что многие украинцы пока даже не знают, что субсидии уже можно не переоформлять, ведь широкой коммунакауионной компании по новым правилам нет. "Поэтому можно ожидать, что ажиотаж под местными органами соцзащиты, когда люди с ночи занимают очереди, еще какое-то время будет продолжаться", - говорит он. 

При этом смягчение правил получения субсидии по-прежнему не дает ответа на главный вопрос -  как при росте коммунальных тарифов в 2021 году на 40% и общей сумме долгов по коммуналке в 100 млрд гривен можно сокращать количество субсидиантов  и пересматривать условия выдачи? А в сентябре-октябре нас ждёт новый виток роста тарифов на тепло и горячую воду как минимум на 30%, что связано с отменой ПСО, - добавил Попенко. По его словам, по новым условиям, непроходными может оказаться порядка 350 тысячи домохозяйств - их попросту оставят без субсидий.

О неподъмных коммунальных тарифах, котоыре без субсидию люди вряд ли потянут, говорит и Александр Скубченко.

"С 2015 году, когда тарифы у нас были куда ниже, субсидии получало порядка 7 млн домохозяйств, а на компенсации по ЖКХ в бюджете было предусмотрено около 70 млрд гривен. В прошлом году получателей было уже вдвое меньше, а из бюджета на субсидии выделили только порядка 30 млрд. При этом тарифы за это время просто взлетели. Сейчас взят курс на очередное сокращение армии субсидиантов. Их число в следующем году могут уменьшить на 500 тысяч человек, бюджетное финансирование субсидий - до 25 млрд. Создается такое впечатление, что все новые и новые требования как раз выписывают под цифры в бюджете - ищут кого еще можно срезать с помощи по коммуналке. Не удивлюсь, если критерии отбора субсидиантов и дальше будут переписывать", - отметил Скубченко.

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Теги: news, новости, Украина, субсидии, 7dniv, 7dnivinfo  
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