 

Уникальный парк на сваях, стоимостью в четверть миллиарда долларов открылся в Нью-Йорке

События Сегодня, 18:5427
Уникальный парк на сваях, стоимостью в четверть миллиарда долларов открылся в Нью-Йорке

Парк строили более 10 лет на деньги благотворителей, среди которых известный дизайнер Диана фон Фюрстенберг

В Нью-Йорке утром 21 мая открылся уникальный "плавучий" парк на сваях, построенный на месте старого пирса возле Манхэттена. Новое "Чудо Большого Яблока", как его прозвали в соцсетях, носит название "Маленький остров" и самому городу обошелся в "скромные" 17 миллионов. Об этом пишет NYpost.

Остальные деньги, а это более 240 миллионов долларов, пожертвовали благотворители: магнат Барри Диллер и его супруга, модельер Диана фон Фюрстенберг.

Парк расположен на реке Гудзон у 14-й Западной улицы. Он был спроектирован британским архитектором Томасом Хезервиком, автором еще одного примечательного нью-йоркского здания Vessel, построенного в форме пчелиных сот.

Изначально стоимость уникального парка была в два раза меньше, однако по мере строительства, его цена росла, и в итоге составила 265 миллионов долларов.

74-летняя Дайан уже рассказала, что "Маленький остров" был мечтой Барри и его даром городу. Диллер вполне может себе это позволить. Его состояние оценивают в три миллиарда долларов. Он владелец компании InterActiveCorp, также является одним из основателей телевизионной сети FOX. В 1974-1984 годах занимал пост председателя совета директоров киностудии Paramount Pictures. В 1984-1992 годах – был председателем совета директоров киностудии 20th Century Fox.

Платформу нового парка поддерживают 132 бетонных колонны-тюльпана, он спроектирован с пиками и долинами, а потому кажется больше своих 9 тысяч кв. м. Из него открывается шикарный вид на небоскребы Нью-Йорка. Примечательно, но построили его на месте старого пирса, где в свое время причалил корабль "Карпатия", спасший выживших с "Титаника".

Строили парк более 10 лет, в нем разместили амфитеатр на 687 мест для проведения концертов, высадили более 350 видов деревьев, кустарников и цветов, а также организовали лужайку для пикников. 

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, Нью_Йорк, парк, на_сваях, 7dniv, 7dnivinfo  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Акции на сумму более $3 млрд после развода получила жена Гейтса
Акции на сумму более $3 млрд после развода получила жена Гейтса
16-мая-2021, 09:26
Украинцев, которые похитили десятки миллионов долларов из сейфов в банках Украины задержали в США
Украинцев, которые похитили десятки миллионов долларов из сейфов в банках Украины задержали в США
22-апр-2021, 17:38
Биткоин подорожал до 62,6 тысяч долларов
Биткоин подорожал до 62,6 тысяч долларов
13-апр-2021, 13:07
Налички почти на два миллиарда гривен хранит Порошенко
Налички почти на два миллиарда гривен хранит Порошенко
1-апр-2021, 17:08
2,5 миллиона долларов у компании своей жены в Белизе одолжил Зеленский
2,5 миллиона долларов у компании своей жены в Белизе одолжил Зеленский
31-мар-2021, 18:05

Последние новости

18:58
События
Бедные страны получат от Pfizer, Moderna и J&J 3,5 млрд доз вакцин
18:57
События
В Киеве парень обстрелял воинскую часть Нацгвардии
18:54
События
Уникальный парк на сваях, стоимостью в четверть миллиарда долларов открылся в Нью-Йорке
16:47
События
Как Кабмин переписал правила получения субсидий
16:12
События
38-летний фотограф в Киеве шантажом вынуждал 9-летнюю девочку присылать ему свои интимные фото
16:10
События
Провести обмен пленными предложила Украина
16:08
События
Стекла на пешеходном мосту Кличко снова меняют в Киеве
13:22
Политика
Что известно о новых министрах Любченко и Кубракове
13:19
Политика
В апелляционный суд, чтобы обжаловать домашний арест прибыл Медведчук
13:17
События
График поставки в Украину почти 50 млн доз вакцины от коронавируса озвучил Шмыгаль
13:15
События
Илон Маск восхитился достижениями СССР и рассказал о будущем мира через 50 лет
13:14
События
В Харькове на марше вышиванок девушка назвала лозунг "Слава Украине! Героям слава!" нацистским
13:11
События
Сотрудничество с украинскими пограничниками готовы усилить США
13:02
События
Из-за оценки в России школьник ударил 74-летнюю учительницу ножом в шею
12:35
События
О скором появлении Tesla в странах СНГ заявил Илон Маск
12:34
События
Подозреваемая в убийстве Шеремета Дугарь подтвердила факт общения с Зеленским
10:40
Экономика
Перед выходными доллар подорожал на 5 копеек, а евро - на 3
10:24
События
Грузовик - лесовоз на Прикарпатье рухнул в реку. Два человека погибли.
10:22
События
В Киеве ночью заполыхал "Кара-Кум"
09:33
События
В США мощный ураган затопил штат Луизиана

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 мая 20214114
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 мая 20213121
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 мая 20212428
Байден сдал назад. США отказываются от санкций против "Северного потока-2". Что это значит для Украины?2115
Степанов рассказал, что думает об отставке с поста главы Минздрава756
Чем известен Виктор Ляшко, который может возглавить МОЗ648
Из-за санкций СНБО политики и бизнесмены снимают средства со счетов и отвозят их в "комнаты денег"583

Досуг

Посылки из Кореи: просто о сложном
Посылки из Кореи: просто о сложном
В Южной Корее сейчас активно развиваются экономика и производство.
Сегодня, 18:4837
Как выбирать садовые зонты: особенности и подводные камни
Как выбирать садовые зонты: особенности и подводные камни
Близится лето – самый жаркий, солнечный и радостный сезон года. Пора отпусков уже потихоньку набирает свои обороты. И если пару лет назад все стремились на море за границу, то сейчас все большее количество народа выбирают в качестве места отдыха свои родные края.
Сегодня, 17:5349
Квест-шоу Золота Лихоманка - відчуйте себе справжнім шукачем скарбів
Квест-шоу Золота Лихоманка - відчуйте себе справжнім шукачем скарбів
Квест шоу Золота Лихоманка в Києві є захоплюючим ігровим шоу, в якому кожен учасник зможе відчути себе шукачем скарбів часів Дикого Заходу, який переслідує мету пошуку золота. Такий захід сприяє згуртуванню і зміцненню команд, воно дозволяє виявити лідерські якості та об'єднати колектив. 
Сегодня, 08:1487
Туры Албании
Туры Албании
Албания – считается одной из самых бедных стран Европы, но это не уменьшает ее потрясающую красоту. Долгое время эта страна была сильно недооценена туристами, ведь она была закрыта для путешествий.
Вчера, 20:26105
Чому варто купувати фермерське молоко
Чому варто купувати фермерське молоко
Про користь молока кожен знає з дитинства. Цей продукт завжди входив до раціону жителів українських сіл. Його вживали у свіжому вигляді, попередньо охолодивши в погребі, з нього готували кисле молоко, гуслянку, варили каші.
19-мая-2021, 15:19223
Металоконструкції: процесс проектування та монтажу на будівництві
Металоконструкції: процесс проектування та монтажу на будівництві
Металоконструкції використовувались у будівництві з досить давніх часів але тільки відносно недавно вони стали обов’язковою часткою кожної капітальної споруди.
19-мая-2021, 15:17204

События

Бедные страны получат от Pfizer, Moderna и J&J 3,5 млрд доз вакцин
Бедные страны получат от Pfizer, Moderna и J&J 3,5 млрд доз вакцин
Вакцины будут поставлены в 2021 и 2022 годах по льготным прямым контрактам или через механизм COVAX.
Сегодня, 18:5836
В Киеве парень обстрелял воинскую часть Нацгвардии
В Киеве парень обстрелял воинскую часть Нацгвардии
Развлечения с оружием, рассказали правоохранители, закончились обыском и отделением полиции.
Сегодня, 18:5739
Уникальный парк на сваях, стоимостью в четверть миллиарда долларов открылся в Нью-Йорке
Уникальный парк на сваях, стоимостью в четверть миллиарда долларов открылся в Нью-Йорке
Парк строили более 10 лет на деньги благотворителей, среди которых известный дизайнер Диана фон Фюрстенберг.
Сегодня, 18:5440
Как Кабмин переписал правила получения субсидий
Как Кабмин переписал правила получения субсидий
В Украине снова меняются правила предоставления субсидий.
Сегодня, 16:4786
38-летний фотограф в Киеве шантажом вынуждал 9-летнюю девочку присылать ему свои интимные фото
38-летний фотограф в Киеве шантажом вынуждал 9-летнюю девочку присылать ему свои интимные фото
В Киеве правоохранители разоблачили 38-летнего детского фотографа, который обманным путем через Instagram выманил у девятилетней девочки голые фото, а потом шантажом заставил ее прислать новые снимки с изображением ее половых органов.
Сегодня, 16:1279
Провести обмен пленными предложила Украина
Провести обмен пленными предложила Украина
Украинская сторона подготовила список для обмена пленными с представителями неподконтрольного Донбасса.
Сегодня, 16:1060
7 Днів