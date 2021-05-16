Уникальный парк на сваях, стоимостью в четверть миллиарда долларов открылся в Нью-Йорке

Парк строили более 10 лет на деньги благотворителей, среди которых известный дизайнер Диана фон Фюрстенберг

В Нью-Йорке утром 21 мая открылся уникальный "плавучий" парк на сваях, построенный на месте старого пирса возле Манхэттена. Новое "Чудо Большого Яблока", как его прозвали в соцсетях, носит название "Маленький остров" и самому городу обошелся в "скромные" 17 миллионов. Об этом пишет NYpost.

Остальные деньги, а это более 240 миллионов долларов, пожертвовали благотворители: магнат Барри Диллер и его супруга, модельер Диана фон Фюрстенберг.

Парк расположен на реке Гудзон у 14-й Западной улицы. Он был спроектирован британским архитектором Томасом Хезервиком, автором еще одного примечательного нью-йоркского здания Vessel, построенного в форме пчелиных сот.

Изначально стоимость уникального парка была в два раза меньше, однако по мере строительства, его цена росла, и в итоге составила 265 миллионов долларов.

74-летняя Дайан уже рассказала, что "Маленький остров" был мечтой Барри и его даром городу. Диллер вполне может себе это позволить. Его состояние оценивают в три миллиарда долларов. Он владелец компании InterActiveCorp, также является одним из основателей телевизионной сети FOX. В 1974-1984 годах занимал пост председателя совета директоров киностудии Paramount Pictures. В 1984-1992 годах – был председателем совета директоров киностудии 20th Century Fox.

Платформу нового парка поддерживают 132 бетонных колонны-тюльпана, он спроектирован с пиками и долинами, а потому кажется больше своих 9 тысяч кв. м. Из него открывается шикарный вид на небоскребы Нью-Йорка. Примечательно, но построили его на месте старого пирса, где в свое время причалил корабль "Карпатия", спасший выживших с "Титаника".

Строили парк более 10 лет, в нем разместили амфитеатр на 687 мест для проведения концертов, высадили более 350 видов деревьев, кустарников и цветов, а также организовали лужайку для пикников.