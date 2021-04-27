В Киеве парень обстрелял воинскую часть Нацгвардии

Развлечения с оружием, рассказали правоохранители, закончились обыском и отделением полиции.

В центре Киева, на Печерске решили пострелять по воинской части Нацгвардии из пневматического оружия. Происходящие снимали на камеру и выложили видеоролик в интернет. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские рассказали, что компания молодых людей отдыхала в квартире одной из многоэтажек Печерска.

"Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в квартире и при этом один из парней выстрелил из пневматического оружия из окна в сторону воинской части. Таким образом парень решил похвастаться перед девушками. Правонарушителем оказался 21-летний местный житель", — сообщили правоохранители.

Копы пришли в квартиру по адресу и нашли оружие, из которого были совершены выстрелы.

"Сейчас всех участников события доставили в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств. Продолжаются следственные действия", — сказано в сообщении, добавив, что никто не пострадал.

Видеоролик со стрельбой появился в Instagram в аккаунте пользователя с ником "15davydova". После появления видеоролика в СМИ, его удалили, а сам аккаунт закрыли.