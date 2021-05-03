Бедные страны получат от Pfizer, Moderna и J&J 3,5 млрд доз вакцин

Вакцины будут поставлены в 2021 и 2022 годах по льготным прямым контрактам или через механизм COVAX.

Компании Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson в ходе Глобального саммита по здравоохранению рассказали о планах поставки своих вакцин в страны с низким уровнем доходов.

Исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла сообщил, что за следующие 18 месяцев компания поставит 2 млрд доз, включая 1 млрд доз в 2021 году.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель сказал о планах поставить до 95 млн доз в 2021 году и до 900 млн – в 2022 году, в том числе через механизм COVAX.

Главный научный сотрудник Johnson&Johnson Пол Стоффельс сообщил, что компания заключила договор с COVAX на поставки в 2021 году до 200 млн доз, обсуждается поставка еще 300 млн доз.

Таким образом, эти компании могут поставить в 2021-2022 годах около 3,5 млрд доз вакцин. Компании намерены продавать эти вакцины либо по себестоимости, либо со скидкой.

Перед началом этого саммита ЕС пообещал пожертвовать бедным странам 100 млн доз вакцин от COVID-19.

Глобальный саммит по здравоохранению (World Health Summit) проходит в режиме видеоконференции 21 мая в Риме. В его ходе представители государств, входящих в G20, обсуждают борьбу с пандемией коронавируса, работу различных институтов и структур и инициативы в области здравоохранения.