Хакеров, воровавших личные данные пользователей через Instagram поймала СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную группу хакеров.

Взломщики распространяли вредоносное программное обеспечение, а один из них, живущий в Ивано-Франковске, разрабатывал вирусы по заказу клиента из России.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что вирусы встраивались в популярные программы, в частности, для раскрутки сайта в Instagram, и приложения для смартфонов. Вирусный программный код открывал злоумышленникам доступ к информации, хранящейся на компьютерах и мобильных устройствах, в том числе логинов и паролей.

По данным расследования, фигуранты размещали ссылки для загрузки зараженных программ в описаниях под разными видео и в сообществах соцсетей.

Один из хакеров работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ. Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими задачами и готовыми заказами. Вредоносное ПО похищала логины и пароли, которые давали доступ к финансовой информации. Заказ российская сторона оплачивала биткоинами.

Киберспециалисты СБУ также установили, что ранее злоумышленники создали и администрировали специализированный форум, Telegram-канал и бот. Этими ресурсами пользовались представители хакерской среды для покупки и продажи персональных данных. В частности, для торговли аккаунтами, логами, копиями паспортов граждан Украины, паролями для доступа к профилям на сайте Olx, электронным кошелькам Qiwi и Yandex, видеохостингу Youtube.

Во время обысков по местам регистрации и проживания хакеров правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы, которые использовались для противоправной деятельности.

После проведения необходимых экспертиз и других следственных действий планируется сообщить фигурантам о подозрении в совершении преступлений.

Продолжается досудебное следствие.