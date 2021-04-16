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События Сегодня, 11:1726
Под Донецком нашли очередной схрон с боеприпасами

Пограничники Краматорского отряда, которые входят в состав Объединенных сил, выявили в Донецкой области схрон со взрывчаткой и боеприпасами.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в субботу, 22 мая. 

"Реализуя оперативную информацию, пограничники совместно с представителями СБУ и ГСЧС в заброшенном здании в одном из населенных пунктов Донецкой области, который расположен в 17 км от линии разграничения, обнаружили схрон с военными средствами поражения", - рассказали пограничники.

Из тайника изъяли 800 грамм тротила, более 2 000 патронов калибра 5,45 мм, 101 патрон калибра 7,62 мм и 80 патронов калибра 12,7 мм. Также были обнаружены 3 гранаты Ф-1, граната РГД-5, выстрелы от РПГ-7 и две тротиловые шашки общим весом 600 грамм.

Выявленные предметы изъяли взрывотехники из подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По факту в Покровское районное управление Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Под Донецком нашли очередной схрон с боеприпасами

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Теги: news, новости, Украина, Донецк, схрон, боеприпасы, 7dniv, 7dnivinfo  
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