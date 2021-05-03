Украине проект музея Майдана из-за мизерности гонорара подарил архитектор из Германии

Немецкое архитектурное бюро Kleihues + Kleihues подарило Украине проект музея Майдана, поскольку наша сторона предложила специалистам недостаточно привлекательный гонорар.

Об этом рассказал архитектор Ян Кляйгус, передает DW.

"Мы бы не отказались от гонорара, если бы он действительно был привлекательным. Дело в том, что когда мы подавали заявку на международный конкурс, он был организован очень профессионально и был многообещающим. Однако уже после того, как мы выиграли конкурс, оказалось, что от нас ожидают того, что мы будем делать генеральное проектирование за гонорар, который соответствует украинским реалиям. Этот гонорар составляет около десятой части того, что мы получили бы за проект такого масштаба в Германии", - сказал он.

Поэтому, утверждает архитектор, они решили просто подарить проект. Однако они опасаются, что построить здание могут не так, как запланировано.

"Мы четко осознаем, что когда этот музей будет построен, это не будет музей авторства архитектурного бюро Kleihues + Kleihues. Это будет разве что музей, сделанный примерно по мотивам нашего проекта", - добавил он.