О сильном ветре и пожарной опасности в Украине предупредили спасатели

В субботу, 22 мая, ожидается сильный ветер и увеличение пожарной опасности в некоторых регионах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) со ссылкой на синоптиков.

Как сообщается, порывы ветра от 15 до 20 м/с (I уровень опасности, желтый) сегодня днем ожидаются в западных областях.

Кроме того, чрезвычайный уровень пожарной опасности в этот день и завтра, 23 мая, будет преобладать в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Тернопольской областях.