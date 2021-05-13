Марш за права трансгендеров проходит в Киеве

Сегодня, 22 мая, в Киеве на Михайловской площади проходит марш трансгендеров.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Правоохранители уже значительно усилили меры безопасности.

Солдаты Национальной гвардии выстроились в квадрат 50х50 метров, таким-образом закрыв с четырёх сторон место сбора участников марша.

По состоянию на 12:40 участников марша трансгендеров не было. Они в количестве примерно 40-50 человек появились на площаде окооло 13.00 и включили танцевальную музыку.

Там же собралась и небольшая группа представителей националистических организаций, которые параллельно проводят протест против марша трансгендеров.

Противники марша трансгендеров хотят провести богослужение.

"С нами Бог, призываю всех верующих, присоединиться к нашей молитве за ценности которые нам завещал Господь, только Он наша опора, чтобы мы стали народом, а не полигоном для исследований",- заявил один из организаторов протеста против марша трансгендеров.

И после этого стало видно, что к Михайловской площади приближается колонна радикалов. Правоохранители выстроили кордон между радикалами и участниками марша трансгендеров.