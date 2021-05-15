Мужчина под Львовом открыл стрельбу по полицейским и лесникам, его задержали

Во Львовской области задержали мужчину, который накануне устроил стрельбу и ранил полицейского и двух лесничих.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Во время документирования факта незаконной вырубки леса 19-летний житель Золочевского района стрелял в правоохранителей и сотрудников лесхоза из охотничьего ружья. Полицейский с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализирован, лесничие после осмотра врачей отпущены домой", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вчера, 21 мая, поздно вечером. В полицию поступило сообщение о том, что в районе лесного массива ГП "Бродовский лесхоз" выявлена подвода с бревнами. По прибытию полиция обнаружила повозку, груженную срубленными соснами.

Виновника стрельбы уже задержали. Позже выяснилось, что он стрелял из охотничьего ружья.