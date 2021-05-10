В Киеве живодеру грозит до 8 лет за сброшенную с 7 этажа кошку с котятами

В Киеве задержали 42-летнего мужчину, который сбросил с седьмого этажа высотки кошку и четырех котят.

Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

К правоохранителям обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки. Инцидент произошел на улице Оноре де Бальзака.

Прибывшие на место полицейские установили квартиру, из которой мужчина выбросил кошку с котятами. Он пояснил, что, будучи навеселе, решил поиграть с животными, однако взрослая кошка поцарапала ему руку.

Поэтому он решил выбросить ее с четырьмя котятами из окна седьмого этажа. В результате падения четверо животных погибли. Еще один котенок находится на лечении в ветбольнице.

На мужчину уже завели уголовное производство по ч.3. ст.299. Ему теперь грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.