 

Полиция скрутила "крестоносца", который пытался прорваться к колонне трансгендеров в Киеве

События Сегодня, 17:0432
Полиция скрутила "крестоносца", который пытался прорваться к колонне трансгендеров в Киеве

В Киеве во время марша трансгендеров, которые проходит сегодня, 22 мая, один из протестующих против этого националистов попытался прорваться к колонне участников марша с крестом в руках. 

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий. 

Как видно на записи, сделанной во время происшествия, мужчину с крестом жестко задержали полицейские. Нарушитель пытался забраться на холм, но его перехватили правоохранители, повалив на землю и задержав. 

Также полиция попыталась задержать ещё одного радикала, который приближался к трансгендерам, но во время задержания ему удалось сбежать.
Марш закончился в 13.55 на Почтовой площади. Организаторы призвали участников группами заходить в метро чтобы избежать провокаций и нападков со стороны радикалов. Также участники марша поблагодарили правоохранителей за обеспечение безопасности.

"Марш действительно охраняли сверхмощно. На видео видно как правоохранители плотным строем идут по бокам колонны. Причём их больше, чем самих участников. Что понятно - западные посольства на любые нарушения прав ЛГБТ реагируют стремительно и жестко. Чего не скажешь об их реакции на давление на оппозицию и оппозиционные СМИ", - комментирует марш Телеграмм-канал "Политика Страны".

 

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Теги: news, новости, Украина, Киев, марш, трансгендеры, 7dniv, 7dnivinfo  
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