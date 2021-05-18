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Службу у стен Верховной Рады возобновил почетный караул Нацгвардии

В субботу, 22 мая, была возобновлена традиция Почетного караула Национальной гвардии Украины возле здания Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"С 10:00 до 18:00 в выходные и праздничные дни с ежечасной сменой караула нести службу будет специальный батальон "Почетный караул" Национальной гвардии Украины", - рассказали в пресс-службе.

Впервые церемония несения Почетного караула и поднятия государственного флага состоялась 1 марта прошлого года. Однако потом ее отменили из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Сама традиция была внедрена после того, как у здания парламента из-за взрыва погибли четверо нацгвардейцев.

Как сообщала "Страна", 31 августа 2015 года народные депутаты 265 голосами в первом чтении приняли изменения в Конституцию в части децентрализации. В это время под зданием парламента проходил митинг противников принятия изменений в Конституцию. Между правоохранителями и митингующими произошли стычки. Митингующие применили дымовые шашки, газовые баллончики. 

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Теги: news, новости, Украина, Верховная_Рада, 7dniv, 7dnivinfo, Нацгвардия  
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