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События Сегодня, 19:3560
Миллион евро гуманитарной помощи выделит Украине Эстония в 2021 году

В текущем году Эстония выделит Украине миллион евро (33,4 млн грн - Ред.) гуманитарной помощи. 

Средства планируют направить на реализацию гуманитарных проектов на востоке страны. 

Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"В 2021 году Эстония выделит в общей сложности 1 миллион евро, чтобы помочь Украине справиться с гуманитарным кризисом", - говорится в сообщении.

Из этих средств 311 000 евро направят на оказание гуманитарной помощи населению вблизи линии соприкосновения на востоке Украины. 

"В рамках проекта Эстонского совета по делам беженцев детям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины, будут предоставлены школьные принадлежности и субсидии на подготовку к школе; уязвимым домохозяйствам будет оказана помощь в подготовке к зиме и поддержке сельского хозяйства весной, а пожилым людям, живущим в прифронтовой полосе, будут предоставлены основные средства гигиены", - сообщает пресс-служба правительства.

В дополнение к поддержке, выделенной ранее в этом году, Эстония выделяет 100 000 евро Международному комитету Красного Креста на оказание медицинской помощи через местные общества Красного Креста рядом с линией соприкосновения. Эстония также поддерживает обновление водной инфраструктуры на востоке Украины и помогает МККК в активных усилиях по соблюдению норм международного гуманитарного права.

По информации правительства страны, всего в этом году Эстония планирует предоставить Украине 2,4 миллиона евро, включая 1 миллион евро на гуманитарную помощь и 1,4 миллиона евро на двустороннее сотрудничество в целях развития.

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