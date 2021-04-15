Масштабные антитеррористические учения в Одесской области завершила СБУ

В городе Южный Одесской области завершились тактико-специальные антитеррористические учения. Их проводила координационная группа Антитеррористического центра при СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в субботу, 22 мая.

Сотрудники спецслужбы отрабатывали противодействие потенциальным посягательствам террористических групп и диверсантов.

"Основной целью этих занятий является отработка последовательности противодействия возможным террористическим группам, а также выполнение комплекса контрдиверсионных мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", - сказано в сообщении.

В учениях принимали участие гвардейцы и бойцы отдельного отряда специального назначения Южного Одесского территориального управления НГУ ОМЕГА.

"Они вместе с другими силовыми структурами отработали город Южный Одесской области. В этом районе во время отработок было временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей", - сообщили в МВД.