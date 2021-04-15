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События Вчера, 22:3854
Беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Германии уже в 2022 году

В Германии уже в 2022 году на дорогах могут появиться автономные автомобили, которые управляются компьютером без присутствия водителя-человека.

Немецкие парламентарии одобрили соответствующий законопроект.

Об этом сообщает DW.

Депутаты нижней палаты утвердили новые правила для беспилотных автомобилей в Германии. После этого законопроект передали на утверждение в верхнюю палату парламента. По заявлению правительства Германии, после утверждения это будет первая в мире правовая база для интеграции автономных транспортных средств в регулярное движение.

В данном законопроекте предлагается изменить правила дорожного движения и позволить использовать беспилотные машины на регулярной основе по всей Германии. В документе речь идет конкретно о транспортных средствах с полностью автономными системами.

Согласно заявлению немецкого правительства, начиная с 2022 года законопроект позволит вводить в эксплуатацию маршрутные автобусы без водителя. Кроме того, автономным транспортным средствам позволят перевозить товары. Для широкой массы людей такие авто также будут разрешены, но, согласно мнению экспертов, до появления на рынке таких транспортных средств пройдут годы.

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Теги: news, новости, Украина, Германия, беспилотные, автомобили, 7dniv, 7dnivinfo  
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