Открыть генконсульство в польском Вроцлаве до конца года планирует Украина

В польском городе Вроцлав появится генеральное консульство Украины.

Представительство планируют открыть уже до конца текущего года.

Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара сообщает "Укринформ".

"Планируем сделать это (открыть консульство во Вроцлаве - Ред.) до конца года. Продолжается интенсивная подготовительная работа. В течение ближайших недель ожидаем назначения руководителя консульского учреждения во Вроцлаве", - рассказал Боднар.

По его словам, в ближайшие год-два открытие других новых штатных консульств в Польше не планируется. В то же время развитие технологий дает возможность Украине перевести ряд консульских действий в цифровой формат.

Кроме того, Боднар сообщил, что с учетом значительного количества граждан Украины в Польше вопрос открытия новых почетных консульств прорабатывается.