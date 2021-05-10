Движение транспорта из-за воскресного триатлона перекрыли в Киеве

В Киеве из-за проведения спортивных соревнований "Спринт триатлон Кубок Киева 2021" сегодня, 23 мая, будет перекрыто движение транспорта на Контрактовой и Почтовой площадях.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В рамках мероприятия будет проходить Чемпионат Украины по триатлону, в котором профессиональные спортсмены смогут пройти квалификации на международные соревнования. Кроме того, участие в детских забегах примут спортсмены в возрасте от 1 до 12 лет", - рассказали в пресс-службе.

График перекрытия улиц 23 мая:

ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 12:30;





Боричев спуск – с 07:00 до 12:30;





ул. Набережно-Крещатицкая (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 12:30;





Гаванский мост в направлении Северного моста – с 07:00 до 12:30;





ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) – с 07:00 до 12:30;





Набережное шоссе (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 12:30;





Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 12:30;





поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 12:30.

Кроме того, на время перекрытия улиц были внесены изменения в маршруты общественного наземного транспорта. Детали рассказали в "Киевпастрансе".

В воскресенье, 23 мая, с 07:00 ориентировочно до 12:30 движение маршрутов организуют: