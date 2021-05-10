Движение транспорта из-за воскресного триатлона перекрыли в Киеве

В Киеве из-за проведения спортивных соревнований "Спринт триатлон Кубок Киева 2021" сегодня, 23 мая, будет перекрыто движение транспорта на Контрактовой и Почтовой площадях.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"В рамках мероприятия будет проходить Чемпионат Украины по триатлону, в котором профессиональные спортсмены смогут пройти квалификации на международные соревнования. Кроме того, участие в детских забегах примут спортсмены в возрасте от 1 до 12 лет", - рассказали в пресс-службе.
График перекрытия улиц 23 мая:
- ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 12:30;
- Боричев спуск – с 07:00 до 12:30;
- ул. Набережно-Крещатицкая (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 12:30;
- Гаванский мост в направлении Северного моста – с 07:00 до 12:30;
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) – с 07:00 до 12:30;
- Набережное шоссе (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 12:30;
- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 12:30;
- поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 12:30.
Кроме того, на время перекрытия улиц были внесены изменения в маршруты общественного наземного транспорта. Детали рассказали в "Киевпастрансе".
В воскресенье, 23 мая, с 07:00 ориентировочно до 12:30 движение маршрутов организуют:
- автобус № 62 – от Ботанического сада до Европейской площади;
- автобус №114 на участках: от ул. Милославской до ст. метро "Почайна" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до Европейской площади;
- автобус № 115 – от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. метро "Лыбидская";
- автобус № 119 – от ул. Василия Касияна до ст. метро "Контрактовая площадь" (ул. Верхний Вал).