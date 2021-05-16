Назван победитель "Евровидения-2021"

Стало известно, кто выиграл на 65-м международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", которое в этом году проходило в Роттердаме (Нидерланды).

Победитель "Евровидения-2021" - рок-группа из Италии Måneskin с песней "Zitti E Buoni".

Прогнозы букмекеров оправдались. Но отметим, что по результатам голосования профессионального жюри первое место занимала Швейцария, а Италия была на 4-м месте.

Однако рок-группе из Италии удалось победить в конкурсе благодаря рекордному количеству голосов телезрителей.

Интересно, что композиция рок-группы переводится с итальянского как "Тихий и смирный". Для участия в Евровидении из песни вырезали ненормативную лексику.