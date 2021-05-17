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В Китае во время 100-километрового марафона погиб 21 спортсмен

В китайской провинции Ганьсу, что расположена на северо-западе страны, во время 100-километрового марафона погиб 21 спортсмен.

По версии спасателей, причиной их смерти стали неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщил китайский новостной телеканал CGTN.

Забег на 100 км стартовал в субботу, 22 мая, недалеко от города Байинь, в ходе его проведения произошло резкое ухудшение погодных условий. На высокогорном этапе ультрамарафона снизилась температура, пошел град вместе с порывами шквального ветра. В 03.00 по местному времени (22.00 по Киеву - Ред.) бегуны сообщили, что чувствуют резкое снижение температуры.

В результате, 151 из 172 участников ультрамарафона были эвакуированы. На место ЧП были отправлены 700 спасателей, которые организовали поиски пропавших без вести спортсменов.

Состояние эвакуированных участников ультрамарафона оценивается как стабильное. Восемь человек получили легкие травмы. Часть спортсменов пропали без вести. В результате марафон был прекращен.

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