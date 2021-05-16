В большое кино после обвинений в сексуальных домогательствах вернулся Кевин Спейси

Обвиняемый в сексуальных домогательствах американский актер Кевин Спейси возвращается в большое кино.

Скандальная звезда получила главную роль в фильме актрисы Ванессы Редгрейв L'uomo che disegnò Dio ("Человек, который привлек Бога").

Об этом сообщил портал Yahoo!News.

Продюсером нового фильма с участием Спейси стал супруг Ванессы Редгрейв, Франко Неро.

"Я связался с Кевином Спейси. Я был бы очень счастлив вернуть его на съемочную площадку. Мы ждем окончания пандемии, чтобы начать с того места, где была прервана наша подготовительная работа", - заявил Франко Неро.