На "Евровидении-2021" Украинский "Шум" занял 5-е место

В Роттердаме (Нидерланды) огласили результаты песенного конкурса "Евровидение-2021".

В финал шоу вышли представители 26 стран, в том числе, и Украины. Нашу страну на конкурсе представляла группа Go_A c песней "Шум", мотивом которой послужила древняя украинская веснянка. Композиция смешивает традиционный украинский фольк и электронную музыку.

Украина вошла в ТОП-5 лучших исполнителей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей из 39 стран-участниц "Евровидения".

При этом попадание на вершину рейтинга Украине обеспечила поддержка телезрителей.

Так, профессиональное жюри присудило украинскому электро-фольк коллективу "Go_A" 97 баллов. До оглашения зрительских симпатий Украина занимала 9-ю строчку в рейтинге.

А вот зрители присудили Украине за песню "Шум" целых 267 баллов. Это и помогло украинской группе подняться в ТОП-5 с общим результатом 364 балла.

Украина уступила лишь четырем странам.

ТОП-5 результатов "Евровидения-2021" выглядят так:

Италия - 524 балла Франция - 499 баллов Швейцария - 432 балла Исландия - 378 баллов Украина - 364 балла

Вот как Украина выступила в финале "Евровидения".