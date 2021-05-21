Выбор между обычными деньгами и криптовалютой сделал Илон Маск

Основатель компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск отдал предпочтение криптовалюте, выбирая между ней и фиатными деньгами.

Об этом предприниматель написал в своем Twitter-аккаунте.

В социальной сети один из пользователей спросил у Маска, что он думает о тех людях, которые злятся на него из-за криптовалюты. В ответ предпринимать ответил, что между фиатными деньгами и криптовалютой начался настоящий баттл.

"Настоящая битва ведется между фиатными деньгами и криптовалютами. В конечном счете я поддерживаю последние", - написал Маск.

Фиатные деньги - бумажные и кредитные деньги, не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления.