 

Выбор между обычными деньгами и криптовалютой сделал Илон Маск

События Сегодня, 11:1132
Выбор между обычными деньгами и криптовалютой сделал Илон Маск

Основатель компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск отдал предпочтение криптовалюте, выбирая между ней и фиатными деньгами.

Об этом предприниматель написал в своем Twitter-аккаунте.

В социальной сети один из пользователей спросил у Маска, что он думает о тех людях, которые злятся на него из-за криптовалюты. В ответ предпринимать ответил, что между фиатными деньгами и криптовалютой начался настоящий баттл.

"Настоящая битва ведется между фиатными деньгами и криптовалютами. В конечном счете я поддерживаю последние", - написал Маск.

Фиатные деньги - бумажные и кредитные деньги, не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Маск, валюта, крипта, 7dniv, 7dnivinfo  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Илон Маск восхитился достижениями СССР и рассказал о будущем мира через 50 лет
Илон Маск восхитился достижениями СССР и рассказал о будущем мира через 50 лет
21-мая-2021, 13:15
О скором появлении Tesla в странах СНГ заявил Илон Маск
О скором появлении Tesla в странах СНГ заявил Илон Маск
21-мая-2021, 12:35
Почему обвалился биткоин и что с ним будет дальше
Почему обвалился биткоин и что с ним будет дальше
19-мая-2021, 20:31
До рекордного за три месяца минимума рухнул Биткоин
До рекордного за три месяца минимума рухнул Биткоин
17-мая-2021, 12:36
В роли ведущего юмористического шоу себя попробует Илон Маск
В роли ведущего юмористического шоу себя попробует Илон Маск
25-апр-2021, 13:29

Последние новости

11:18
События
На продолжение морского партнерства с Украиной надеются в США
11:11
События
Выбор между обычными деньгами и криптовалютой сделал Илон Маск
11:07
События
На "Евровидении-2021" Украинский "Шум" занял 5-е место
10:23
События
В большое кино после обвинений в сексуальных домогательствах вернулся Кевин Спейси
10:20
События
В Китае во время 100-километрового марафона погиб 21 спортсмен
10:09
События
Назван победитель "Евровидения-2021"
10:04
События
Движение транспорта из-за воскресного триатлона перекрыли в Киеве
08:41
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 мая 2021
Вчера, 2021-05-22
22:42
События
Открыть генконсульство в польском Вроцлаве до конца года планирует Украина
22:38
События
Беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Германии уже в 2022 году
19:36
События
Масштабные антитеррористические учения в Одесской области завершила СБУ
19:35
События
Миллион евро гуманитарной помощи выделит Украине Эстония в 2021 году
19:33
События
Порносайт из школьного учебника по украинскому языку заблокировала полиция
17:05
События
Службу у стен Верховной Рады возобновил почетный караул Нацгвардии
17:04
События
Полиция скрутила "крестоносца", который пытался прорваться к колонне трансгендеров в Киеве
17:02
Политика
Остановит ли "Северный поток-2" смена власти в Германии
15:24
Политика
Арахамия признался, что давал взятки чиновникам: "Знаю, как это работает"
14:15
События
В Киеве живодеру грозит до 8 лет за сброшенную с 7 этажа кошку с котятами
14:12
События
Мужчина под Львовом открыл стрельбу по полицейским и лесникам, его задержали
14:10
События
Марш за права трансгендеров проходит в Киеве

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 мая 20214056
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 мая 20212964
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 мая 2021808
В Киеве парень обстрелял воинскую часть Нацгвардии717
Сбежавшего с пулеметом бельгийского "Рэмбо" ищут в 80 километрах от штаб-квартиры НАТО517
Референдум по Донбассу, "приговор" Порошенко и "слабак" Байден. Главные выводы из пресс-конференции Зеленского447
В отставку из-за дела об убийстве Шеремета может уйти Аваков416

Досуг

Как выбрать породу дерева для лестницы? - Советы эксперта
Как выбрать породу дерева для лестницы? - Советы эксперта
Судя по всему, лестницы, особенно внутренние, могут быть выполнены из любой породы дерева, а их долговечность и прочность в конечном итоге определяется лаком или вообще способом отделки.
21-мая-2021, 20:12165
Посылки из Кореи: просто о сложном
Посылки из Кореи: просто о сложном
В Южной Корее сейчас активно развиваются экономика и производство.
21-мая-2021, 18:48185
Как выбирать садовые зонты: особенности и подводные камни
Как выбирать садовые зонты: особенности и подводные камни
Близится лето – самый жаркий, солнечный и радостный сезон года. Пора отпусков уже потихоньку набирает свои обороты. И если пару лет назад все стремились на море за границу, то сейчас все большее количество народа выбирают в качестве места отдыха свои родные края.
21-мая-2021, 17:53174
Квест-шоу Золота Лихоманка - відчуйте себе справжнім шукачем скарбів
Квест-шоу Золота Лихоманка - відчуйте себе справжнім шукачем скарбів
Квест шоу Золота Лихоманка в Києві є захоплюючим ігровим шоу, в якому кожен учасник зможе відчути себе шукачем скарбів часів Дикого Заходу, який переслідує мету пошуку золота. Такий захід сприяє згуртуванню і зміцненню команд, воно дозволяє виявити лідерські якості та об'єднати колектив. 
21-мая-2021, 08:14186
Туры Албании
Туры Албании
Албания – считается одной из самых бедных стран Европы, но это не уменьшает ее потрясающую красоту. Долгое время эта страна была сильно недооценена туристами, ведь она была закрыта для путешествий.
20-мая-2021, 20:26152
Чому варто купувати фермерське молоко
Чому варто купувати фермерське молоко
Про користь молока кожен знає з дитинства. Цей продукт завжди входив до раціону жителів українських сіл. Його вживали у свіжому вигляді, попередньо охолодивши в погребі, з нього готували кисле молоко, гуслянку, варили каші.
19-мая-2021, 15:19306

События

На продолжение морского партнерства с Украиной надеются в США
На продолжение морского партнерства с Украиной надеются в США
В американский Национальный день мореплавания, 22 мая, США выразили надежду на продолжение сотрудничества морской охраны Штатов и Украины.
Сегодня, 11:1823
Выбор между обычными деньгами и криптовалютой сделал Илон Маск
Выбор между обычными деньгами и криптовалютой сделал Илон Маск
Основатель компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск отдал предпочтение криптовалюте, выбирая между ней и фиатными деньгами.
Сегодня, 11:1134
На "Евровидении-2021" Украинский "Шум" занял 5-е место
На "Евровидении-2021" Украинский "Шум" занял 5-е место
В Роттердаме (Нидерланды) огласили результаты песенного конкурса "Евровидение-2021".
Сегодня, 11:0769
В большое кино после обвинений в сексуальных домогательствах вернулся Кевин Спейси
В большое кино после обвинений в сексуальных домогательствах вернулся Кевин Спейси
Обвиняемый в сексуальных домогательствах американский актер Кевин Спейси возвращается в большое кино.
Сегодня, 10:2342
В Китае во время 100-километрового марафона погиб 21 спортсмен
В Китае во время 100-километрового марафона погиб 21 спортсмен
В китайской провинции Ганьсу, что расположена на северо-западе страны, во время 100-километрового марафона погиб 21 спортсмен.
Сегодня, 10:2050
Назван победитель "Евровидения-2021"
Назван победитель "Евровидения-2021"
Стало известно, кто выиграл на 65-м международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", которое в этом году проходило в Роттердаме (Нидерланды).
Сегодня, 10:09103
7 Днів