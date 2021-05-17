На продолжение морского партнерства с Украиной надеются в США

В американский Национальный день мореплавания, 22 мая, США выразили надежду на продолжение сотрудничества морской охраны Штатов и Украины.

Об этом написала пресс-служба посольства США в Киеве в своем Тwitter-аккаунте.

"В Национальный день мореплавания США, который в Соединенных Штатах отмечают сегодня, мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США "Гамильтон" в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украиной", - говорится в сообщении.