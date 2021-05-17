 

В австрийской больнице 82-летнему пациенту по ошибке ампутировали не ту ногу

События Сегодня, 11:3577
В австрийской больнице 82-летнему пациенту по ошибке ампутировали не ту ногу

В Австрии в больнице 82-летнему пациенту по ошибке ампутировали не ту ногу, которую было нужно. Сотрудника, совершившего ошибку, отстранили. Проводится расследование.

Об этом сообщает издание Heute.

Врачи обнаружили ошибку только спустя два дня после операции, во время перевязки. По словам медиков, ампутировать нужно было левую ногу, но отметку поставили на правой.

Пациента попросили подтвердить, поставили ли ему отметку на правильной ноге, но, как сообщается, из-за болезни артикуляция мужчины была ограниченной.

"Мы глубоко поражены тем, что, несмотря на стандарты качества, 82-летнему мужчине была ампутирована не та нога", - заявили в медучреждении.

В больнице уже начали расследование. Руководство медучреждения после публичных извинений подало жалобу в прокуратуру. Пациенту об ошибке уже сообщили, мужчина ждет новой операции. Медика, который ампутировал ногу, отстранили.

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Теги: news, новости, Украина, Австрия, больница, ампутация, 7dniv, 7dnivinfo  
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