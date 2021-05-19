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Кассационный суд в Италии рассмотрит апелляцию на оправдательный приговор украинскому атошнику Маркиву

Кассационный суд Италии получил к рассмотрению апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Милана оправдать нацгвардейца Виталия Маркива, который обвинялся в убийстве журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова.

Жалобы подали Генеральная прокуратура Милана и семья Роккелли.

Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook в субботу, 22 мая.

По его информации, в ближайшее время ожидаются новости о рассмотрении дела в Кассационном суде — высшей судебной инстанции Италии. Впереди — кассационный процесс и юридические баталии.

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Теги: news, новости, Украина, Маркив, 7dniv, 7dnivinfo  
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