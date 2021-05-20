Израильского стрелка, ранившего двоих хасидов в Умани задержала полиция

Полицейские задержали 22-летнего гражданина Израиля по подозрению в стрельбе в Умани Черкасской области, в результате которой ранения получили двое его сограждан.

Если вина парня будет доказана, он может попасть в тюрьму на семь лет.

Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Полицейским удалось установить личность предполагаемого преступника после осмотра места стрельбы, изъятия вещественных доказательств и опроса свидетелей происшествия.

"В здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого - в руку, после чего, скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей", - утверждают правоохранители.

Правонарушение зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения, ведется досудебное расследование.

Санкция инкриминируемой мужчине статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.