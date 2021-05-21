Из-за падения воздушного под Хмельницком погиб житель Прилук

В результате падения воздушного шара в Хмельницкой области, которое произошло 22 мая, погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей в Facebook.

"В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы разной степени тяжести и сейчас госпитализированы в медицинские учреждения", - рассказали в полиции.

Также они уточнили, что по данному факту начали досудебное расследование по ч.3. ст.281 Уголовного кодекса – нарушение воздушных полетов. Сейчас продолжается расследование.