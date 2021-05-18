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События Сегодня, 14:3956
Из-за извержения вулкана в Конго погибли 100 человек

В воскресенье, 23 мая, в Демократической республике Конго началось извержение одного из самых активных вулканов – Ньирагонго.

Из-за этого более 100 человек погибли.

Об этом рассказал житель города Гома, епископ Эли Клод Мбамба Мусанго, передают "РИА Новости".

"По-прежнему ощущается много землетрясений. Мы уже говорим о более чем 100 жертвах последствий вулкана", - сказал он.

При этом, по словам Мусанго, землетрясения до сих пор ощущаются. А один из храмов, в котором он является пастором, оказался разрушен.

Вулкан Ньирагонго находится в провинции Северное Киву. Из-за извержения в городе Гоме отключили электричество, а власти начали срочную эвакуацию.

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