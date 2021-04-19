Экстренная посадка: в Минске задержали экс-главреда Telegram-канала NEXTA

Роман Протасевич летел из Афин в Вильнюс на самолете, который по приказу с земли экстренно посадили в Минске. В белорусских СМИ считают, что журналисту грозит смертная казнь.

Бывший главный редактор оппозиционного и считаемого властями Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич (на фото) задержан в Минске.

На борту самолета авиакомпании Ryanair он летел из Афин в Вильнюс. Когда самолет находился над Беларусью, якобы поступил сигнал о его минировании.

Авиационные власти Беларуси приказали командиру посадить самолет в Минске, хотя, судя по карте, самолет был в этот момент ближе к Вильнюсу.

Для сопровождения самолета в воздух поднялся истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

Когда самолет приземлился, Роман Протасевич был задержан силовиками. Перед вылетом Роман сообщал, что заметил за собой слежку. В Беларуси ему может грозить смертная казнь, отмечают белорусские СМИ.

МВД Беларуси подтвердило задержание Протасевича в аэропорту Минска.

По данным провластного телеграм-канала "Пул Первого", о "минировании" самолета было доложено Александру Лукашенко, который дал команду: самолет разворачивать и принимать. Мол, "в этой ситуации самое главное – безопасность и жизни людей!".

Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет Ryanair до границы с Литвой.

А в аэропорт Минск выстроилась очередь машин МЧС.