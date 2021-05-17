Укладку "Северного потока-2" продолжили в территориальных водах ФРГ

Судно-трубоукладчик "Фортуна" компании Nord Stream 2 AG задействовано в строительстве двухкилометрового участка газопровода.

В территориальных водах Германии продолжилась укладка газопровода "Северный поток-2".

Как в воскресенье, 23 мая информирует издание Zeit, к укладке труб газопровода приступило судно-трубоукладчик "Фортуна".

По данным представителя компании Nord Stream 2 AG, "Фортуна" на данный момент работает в соответствии с имеющимися разрешениями от немецких властей.

Сообщается также, что работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии отдало распоряжение о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне ФРГ.