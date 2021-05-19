 

В Индии вспышка "черного грибка": уже заразились почти 9 тысяч человек

События Сегодня, 17:3973
В Индии вспышка "черного грибка": уже заразились почти 9 тысяч человек

По данным властей, число заразившихся мукоромикозом продолжает расти. Болезнь способна привести к летальному исходу.

В Индии набирает обороты вспышка "черного грибка" (мукоромикоза), которую предположительно вызывают препараты для лечения коронавирусной инфекции.

По информации главы министерства химической промышленности и производства удобрений Индии Садананда Говда, число инфицированных этим редким грибковым заболеванием продолжает расти.

Общее число заболевших оценивается в 8 848 человек.

По данным индийского телеканала News-18, только в двух штатах – Гуджарат и Махараштра – зафиксированы более двух тысяч случаев инфицирования мукормикозом.

"Черный грибок" провоцирует образование тромбов, заболевшие жалуются на сильные боли в горле и носу. Кроме того, мукоромикоз поражает слизистую оболочку, может привести к слепоте и летальному исходу.

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Теги: news, новости, Украина, черная_плесень, Индия, 7dniv, 7dnivinfo  
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