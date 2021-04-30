Как в Минске посадили самолет с одним из главных оппозиционеров

Главной темой новостей не только на постсоветском пространстве, но и в мире, стало громкое задержание 26-летнего Романа Протасевича - бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta и по сути одного из основных координаторов акций протеста против Лукашенко.

Этому предшествовала загадочная история с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.

Оппозиционера сняли с борта лайнера, который сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. Как говорят в авиакомпании, об угрозе на борту экипажу рейса Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Но очевидно, что это было лишь поводом и речь идет об спецоперации белорусских властей по посадке самолёта ради задержания Протасевича.

Страны ЕС уже выпустили возмущенные заявления и грозят Лукашенко новыми санкции. Много возмущения и в Украине. Хотя у нас свои очень похожие истории с посадкой самолета (осуществившиеся и планировавшиеся).

"Страна" рассказывает подробности этой громкой истории.

Подняли истребитель

По информации издания "Могилев Online", Протасевич успел сообщить, что еще в Афинах заметил интерес к себе со стороны русскоязычного мужчины средних лет. Сначала он пытался снять на камеру документы Протасевича, а после развернулся и ушел, хотя был следующим в очереди на проверку документов.

Близкий к администрации президента Беларуси Александра Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что ситуация с самолетом была на контроле главы государства. Согласно сообщению, "по поручению главнокомандующего для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель".

Сообщение об экстренной посадке "Пул первого" да с заголовком "Беларусь защитила Европу": "Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное – безопасность и жизни людей!".

О Протасевиче на борту в этом сообщении не говорилось.

Однако позже факт его задержания подтвердили официально - в МВД Белоруссии.

В ноябре 2020 года КГБ Беларуси внес Протасевича, вместе другим создателем Nextа Степаном Путило, в список террористов.

Кроме этого, белорусский следственный комитет завел против Путило и Протасевича уголовные дела по статьям об организации массовых беспорядков и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Телеграм-канал Nexta и его логотип были признаны экстремистскими материалами на территории Беларуси.

Протасевич в последнее время жил в Польше, где просил политического убежища (белорусская оппозиция, считают эксперты, поддерживается из Польши и Литвы).

Первоначально, телеграмм-канал Нехта сообщил, что Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь.

В тоже время, оппозиционный белорусский сайт tut.by. опроверг эту информацию.

По его данным, Роман Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

- ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности — максимальная санкция до 12 лет);

- ст. 293 (организация массовых беспорядков — максимальная санкция до 15 лет );

- ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — максимальная санкция до 3 лет).

Как пишет tut.by, ни одна из перечисленных статей не предусматривает высшей меры наказания. Максимальная мера - срок до 15 лет лишения свободы.

Как с вагнеровцами, "Белавиа" и Сноуденом

После задержания Протасевича уже идет вал жестких заявлений со стороны европейских стран, которые не скупятся на характеристики.

Противники Лукашенко называют задержание Протасевича "актом государственного терроризма" и "военным пиратством".

В тоже время, стоит отметить, что такой метод спецслужбы используют не первый раз.

Самый яркий пример - скандал с "вагнеровцами", самолет с которыми по рейсу Минск-Стамбул, по одной из версий, в ходе совместной операции украинских и западных спецслужб должны были обманом посадить в Киеве.

Согласно этой версии, операция была сорвана потому что по настоянию главы Офиса президента Ермака ее дата бла перенесена, чтоб не срывать начало перемирия на Донбассе.

Отметим, что в случае, если бы задуманное попытались осуществить, то риск для пассажиров был бы намного больше, чем в случае с Протасевичем, так как нужно было задержать несколько десятков обученных военному делу мужчин.

Официально, впрочем, украинские власти планирование такой операции отрицают. Хотя, например, экс-президент Петр Порошенко, официально подтвердил, что во времена его президентства эта операция начала готовиться официально.

В тоже время, другой подобный случай произошел совершенно открыто в 2016 году.

Тогда принудительно вернули в Жуляны самолет, который летел из Киева в Минск. Для этого украинский авиадиспетчер пригрозил поднять в небо истребители.

С борта сняли известного антимайдановца, блогера Армена Мартиросяна. Как позднее пояснил сам Мартиросян, сотрудники СБУ искали некий накопитель информации.

Об этом случае вспоминает журналист Денис Иванеско на своей странице в Facebook:

"Тут некоторые возмущаются как Лука посадил транзитный самолет. 5 лет назад Украина вела себя похожим образом, принуждая вернутся в Жуляны белорусский борт ради 1 пассажира, которого отпустили сразу после допроса.

И если б наши власти были смелее в истории с вагнеровцами, там был бы такой же финал.

Вот расшифровка Белавиа переговоров их борта с Украэрорухом в 2016.

— Белавиа–840, Киев–Радар.

Пилот:

— Слухаю.

Диспетчер:

— Белавиа–840, поступило указание: вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета «Жуляны». ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ БУДЕТ ПОДНЯТА БОЕВАЯ АВИАЦИЯ НА ПЕРЕХВАТ.

Пилот:

— А что случилось такое?

Диспетчер:

— В эфир не могу передать. По прибытии все узнаете.

Пилот:

— Не понял, это кто вам передал?

Не получив ответа, пилот дублирует вопрос:

— Белавиа–840, это кто информацию передал?

Диспетчер:

— Белавиа–840 — «Украэроцентр».

Пилот:

— А причина какая?

Диспетчер:

— Я получил указание вернуть вас на аэродром вылета.

Пилот:

— «Жуляны», да?

Диспетчер:

— Так точно, «Жуляны».

Пилот:

— Хорошо. Разворачиваемся".

А в июле 2013 года похожий инцидент произошел в самом сердце Евросоюза, когда искали бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Самолет президента Боливии Эво Моралеса, находившегося с визитом в России, совершил незапланированную посадку в аэропорту Вены после того, как Франция и Португалия запретили пролет через свое воздушное пространство.

Предполагается, что власти этих стран подозревали, что на борту боливийского самолета и мог находиться Сноуден, хотя власти Боливии это опровергали.

Учился протестам на Майдане

Роман Протасевич – белорусский оппозиционер со стажем. Еще в 2012 году его задерживала милиция как администратора соцсетей, контент которых был направлен против Александра Лукашенко и власти в целом.

При этом в его биографии много пробелов, начиная от точной даты рождения, которая неизвестна.

В августе 2020 года интервью Дмитрию Гордону на вопрос о возрасте он сказал, что ему 25 лет. Следовательно, журналист появился на свет в 1995 или 1996 году. Точных сведений нет даже в социальных сетях.

Протасевич родом из Минска, образование получал на факультете журналистики Белорусского государственного университета, откуда его отчислили, как он сам выразился, "по политическим мотивам".

Несмотря на оппозиционные взгляды, Протасевич без проблем проработал в Беларуси более 8 лет - на "Еврорадио", которое финансируется Польшей и Литвой, и радио "Свобода".

Протасевич также был членом оппозиционной организации "Молодой фронт". Она еще до событий 2020 года организовывала протесты против Лукашенко и боролась за расширение белорусского языка в ущерб русскому.

Выступал за декоммунизацию по украинскому примеру и легализацию каннабиса.

В 2015 году Роман Протасевич и его друг Степан Путило создали YouTube-канал Nexta. Первое время название воспринималось на английский манер - как "некста", от английского слова next, что в переводе на русский язык означает "следующий". На самом деле это белорусское слово "нехта", то есть "кто-то", "некто".

В 2017 году Nexta перешла в "Телеграмм". Во время Беломайдана аудитория телеграм-канала выросла с 300 тысяч до 2 млн.подписчиков.

В работе Nexta случались и явные промахи. Так, 11 августа Телеграмм-канал заявил, что разгоном протестующих в Минске занимаются в том числе силовики из России. В качестве подтверждения они приложили два видеоролика. Позже запись исчезла. Официальные СМИ Беларуси назвали эту информацию провокационной.

Протасевич тогда пояснил, что действительно произошла ошибка: "Наш журналист на эмоциях поспешил немного. После этого мы внимательно отсмотрели видео, сравнили формы сил спецназа, поняли, что была допущена ошибка, и удалили пост".

В конце сентября Протасевич ушел из проекта, это совпало с затуханием Беломайдана после инаугурации Лукашенко. Тогда стало понятно, что Бацька у власти остается – как минимум до следующих выборов.

При этом сам Протасевич говорил, что имел место конфликт с руководителем проекта Степаном Путило.

В интервью Юрию Дудю, которое вышло на YouTube 18 сентября, Протасевич высказался о Путило в том смысле, что из-за высокой популярности Telegram-канала и молодого возраста Путило – ему 22 года – "мало кто смог бы полностью оставаться на земле". То есть дал понять, что тот оторвался от реальности и сильно зазнался.

Дудь спросил о Путило: "Местного Лукашенко он включает?" В ответ Протасевич рассмеялся, на что Дудь сказал: "Смех лучше любого ответа". Тогда главред добавил: "По отдельным вопросам у нас есть недопонимание, но мы одна команда и продолжаем работать".

Однако уже через 10 дней, 28 сентября, Протасевич написал пост в Twitter, что он больше не имеет "никакого отношения к проекту Nexta".

Позже в комментарии российским СМИ Протасевич подтвердил, что истинная причина – разногласия с Путило, мол, не смогли прийти "к общему видению того, как должен развиваться проект дальше".

После ухода Протасевича Telegram-канал Nexta опубликовал свою версию его увольнения.

Из нее следует, что в редакции начались структурные изменения, при которых должность главного редактора сокращалась. В то же время есть упоминание того, что сотрудничество с Протасевичем "не всегда было легким".

То есть определенный конфликт между ним и Путило существовал.

В интервью Дудю также Протасевич раскрыл новые факты своей биографии. А именно, что он приезжал на Евромайдан в Украину – "было интересно, как все это работает". По его словам, он был наблюдателем, в протестах не участвовал. Тем не менее спустя неделю после приезда в Киев он пострадал в столкновениях с "Беркутом" и вернулся на родину.

Еще, по словам Протасевича, на протяжении года он работал на Донбассе в зоне АТО в качестве журналиста-фрилансера.

В Польше, где дислоцируется редакция "Нехты", Протасевич находится с лета 2020 года. В июне он приезжал туда "погулять", а с 1 августа, за неделю до выборов президента Беларуси, переехал в Варшаву на ПМЖ.

В том же интервью Дудю он прямо признал финансовое участие поляков в их проекте. В последнее время он администрировал Телеграмм-канал "Беларусь головного мозга" с 255 тысячами подписчиков.