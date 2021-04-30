 

Как в Минске посадили самолет с одним из главных оппозиционеров

События Сегодня, 19:5326
Как в Минске посадили самолет с одним из главных оппозиционеров

Главной темой новостей не только на постсоветском пространстве, но и в мире, стало громкое задержание 26-летнего Романа Протасевича - бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta и по сути одного из основных координаторов акций протеста против Лукашенко.

Этому предшествовала загадочная история с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.

Оппозиционера сняли с борта лайнера, который сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. Как говорят в авиакомпании, об угрозе на борту экипажу рейса Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Но очевидно, что это было лишь поводом и речь идет об спецоперации белорусских властей по посадке самолёта ради задержания Протасевича.   

Страны ЕС уже выпустили возмущенные заявления и грозят Лукашенко новыми санкции. Много возмущения и в Украине. Хотя у нас свои очень похожие истории с посадкой самолета (осуществившиеся и планировавшиеся).

"Страна" рассказывает подробности этой громкой истории.  

Подняли истребитель 

По информации издания "Могилев Online", Протасевич успел сообщить, что еще в Афинах заметил интерес к себе со стороны русскоязычного мужчины средних лет. Сначала он пытался снять на камеру документы Протасевича, а после развернулся и ушел, хотя был следующим в очереди на проверку документов.

Близкий к администрации президента Беларуси Александра Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что ситуация с самолетом была на контроле главы государства. Согласно сообщению, "по поручению главнокомандующего для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель".

Сообщение об экстренной посадке "Пул первого" да с заголовком "Беларусь защитила Европу": "Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное – безопасность и жизни людей!".

О Протасевиче на борту в этом сообщении не говорилось.

Однако позже факт его задержания подтвердили официально - в МВД Белоруссии.

В ноябре 2020 года КГБ Беларуси внес Протасевича, вместе другим создателем Nextа Степаном Путило, в список террористов.

Кроме этого, белорусский следственный комитет завел против Путило и Протасевича уголовные дела по статьям об организации массовых беспорядков и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Телеграм-канал Nexta и его логотип были признаны экстремистскими материалами на территории Беларуси.

Протасевич в последнее время жил в Польше, где просил политического убежища (белорусская оппозиция, считают эксперты, поддерживается из Польши и Литвы).  

Первоначально, телеграмм-канал Нехта сообщил, что Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь. 

В тоже время, оппозиционный белорусский сайт tut.by. опроверг эту информацию.

По его данным, Роман Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

- ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности — максимальная санкция до 12 лет);

- ст. 293 (организация массовых беспорядков — максимальная санкция до 15 лет );

- ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — максимальная санкция до 3 лет).

Как пишет tut.by, ни одна из перечисленных статей не предусматривает высшей меры наказания. Максимальная мера - срок до 15 лет лишения свободы.

Как с вагнеровцами, "Белавиа" и Сноуденом

После задержания Протасевича уже идет вал жестких заявлений со стороны европейских стран, которые не скупятся на характеристики.

Противники Лукашенко называют задержание Протасевича "актом государственного терроризма" и "военным пиратством".

В тоже время, стоит отметить, что такой метод спецслужбы используют не первый раз.

Самый яркий пример - скандал с "вагнеровцами", самолет с которыми по рейсу Минск-Стамбул, по одной из версий, в ходе совместной операции украинских и западных спецслужб должны были обманом посадить в Киеве.

Согласно этой версии, операция была сорвана потому что по настоянию главы Офиса президента Ермака ее дата бла перенесена, чтоб не срывать начало перемирия на Донбассе.

Отметим, что в случае, если бы задуманное попытались осуществить, то риск для пассажиров был бы намного больше, чем в случае с Протасевичем, так как нужно было задержать несколько десятков обученных военному делу мужчин.

Официально, впрочем, украинские власти планирование такой операции отрицают. Хотя, например, экс-президент Петр Порошенко, официально подтвердил, что во времена его президентства эта операция начала готовиться официально.

В тоже время, другой подобный случай произошел совершенно открыто в 2016 году. 

Тогда принудительно вернули в Жуляны самолет, который летел из Киева в Минск. Для этого украинский авиадиспетчер пригрозил поднять в небо истребители.

С борта сняли известного антимайдановца, блогера Армена Мартиросяна. Как позднее пояснил сам Мартиросян, сотрудники СБУ искали некий накопитель информации. 

Об этом случае вспоминает журналист Денис Иванеско на своей странице в Facebook:

"Тут некоторые возмущаются как Лука посадил транзитный самолет. 5 лет назад Украина вела себя похожим образом, принуждая вернутся в Жуляны белорусский борт ради 1 пассажира, которого отпустили сразу после допроса.

И если б наши власти были смелее в истории с вагнеровцами, там был бы такой же финал.

Вот расшифровка Белавиа переговоров их борта с Украэрорухом в 2016.

— Белавиа–840, Киев–Радар.

Пилот:

— Слухаю.

Диспетчер:

— Белавиа–840, поступило указание: вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета «Жуляны». ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ БУДЕТ ПОДНЯТА БОЕВАЯ АВИАЦИЯ НА ПЕРЕХВАТ.

Пилот:

— А что случилось такое?

Диспетчер:

— В эфир не могу передать. По прибытии все узнаете.

Пилот:

— Не понял, это кто вам передал?

Не получив ответа, пилот дублирует вопрос:

— Белавиа–840, это кто информацию передал?

Диспетчер:

— Белавиа–840 — «Украэроцентр».

Пилот:

— А причина какая?

Диспетчер:

— Я получил указание вернуть вас на аэродром вылета.

Пилот:

— «Жуляны», да?

Диспетчер:

— Так точно, «Жуляны».

Пилот:

— Хорошо. Разворачиваемся".

А в июле 2013 года похожий инцидент произошел в самом сердце Евросоюза, когда искали бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Самолет президента Боливии Эво Моралеса, находившегося с визитом в России, совершил незапланированную посадку в аэропорту Вены после того, как Франция и Португалия запретили пролет через свое воздушное пространство.

Предполагается, что власти этих стран подозревали, что на борту боливийского самолета и мог находиться Сноуден, хотя власти Боливии это опровергали.

Учился протестам на Майдане

Роман Протасевич – белорусский оппозиционер со стажем. Еще в 2012 году его задерживала милиция как администратора соцсетей, контент которых был направлен против Александра Лукашенко и власти в целом.  

При этом в его биографии много пробелов, начиная от точной даты рождения, которая неизвестна. 

В августе 2020 года интервью Дмитрию Гордону на вопрос о возрасте он сказал, что ему 25 лет. Следовательно, журналист появился на свет в 1995 или 1996 году. Точных сведений нет даже в социальных сетях.

Протасевич родом из Минска, образование получал на факультете журналистики Белорусского государственного университета, откуда его отчислили, как он сам выразился, "по политическим мотивам".

Несмотря на оппозиционные взгляды, Протасевич без проблем проработал в Беларуси более 8 лет - на "Еврорадио", которое финансируется Польшей и Литвой, и радио "Свобода".

Протасевич также был членом оппозиционной организации "Молодой фронт". Она еще до событий 2020 года организовывала протесты против Лукашенко и боролась за расширение белорусского языка в ущерб русскому. 

Выступал за декоммунизацию по украинскому примеру и легализацию каннабиса.

В 2015 году Роман Протасевич и его друг Степан Путило создали YouTube-канал Nexta. Первое время название воспринималось на английский манер - как "некста", от английского слова next, что в переводе на русский язык означает "следующий". На самом деле это белорусское слово "нехта", то есть "кто-то", "некто". 

В 2017 году Nexta перешла в "Телеграмм". Во время Беломайдана аудитория телеграм-канала выросла с 300 тысяч до 2 млн.подписчиков.

В работе Nexta случались и явные промахи. Так, 11 августа Телеграмм-канал заявил, что разгоном протестующих в Минске занимаются в том числе силовики из России. В качестве подтверждения они приложили два видеоролика. Позже запись исчезла. Официальные СМИ Беларуси назвали эту информацию провокационной.

Протасевич тогда пояснил, что действительно произошла ошибка: "Наш журналист на эмоциях поспешил немного. После этого мы внимательно отсмотрели видео, сравнили формы сил спецназа, поняли, что была допущена ошибка, и удалили пост".

В конце сентября Протасевич ушел из проекта, это совпало с затуханием Беломайдана после инаугурации Лукашенко. Тогда стало понятно, что Бацька у власти остается – как минимум до следующих выборов. 

При этом сам Протасевич говорил, что имел место конфликт с руководителем проекта Степаном Путило.

В интервью Юрию Дудю, которое вышло на YouTube 18 сентября, Протасевич высказался о Путило в том смысле, что из-за высокой популярности Telegram-канала и молодого возраста Путило – ему 22 года – "мало кто смог бы полностью оставаться на земле". То есть дал понять, что тот оторвался от реальности и сильно зазнался.

Дудь спросил о Путило: "Местного Лукашенко он включает?" В ответ Протасевич рассмеялся, на что Дудь сказал: "Смех лучше любого ответа". Тогда главред добавил: "По отдельным вопросам у нас есть недопонимание, но мы одна команда и продолжаем работать". 

Однако уже через 10 дней, 28 сентября, Протасевич написал пост в Twitter, что он больше не имеет "никакого отношения к проекту Nexta". 

Позже в комментарии российским СМИ Протасевич подтвердил, что истинная причина – разногласия с Путило, мол, не смогли прийти "к общему видению того, как должен развиваться проект дальше".

После ухода Протасевича Telegram-канал Nexta опубликовал свою версию его увольнения.

Из нее следует, что в редакции начались структурные изменения, при которых должность главного редактора сокращалась. В то же время есть упоминание того, что сотрудничество с Протасевичем "не всегда было легким". 

То есть определенный конфликт между ним и Путило существовал. 

В интервью Дудю также Протасевич раскрыл новые факты своей биографии. А именно, что он приезжал на Евромайдан в Украину – "было интересно, как все это работает". По его словам, он был наблюдателем, в протестах не участвовал. Тем не менее спустя неделю после приезда в Киев он пострадал в столкновениях с "Беркутом" и вернулся на родину. 

Еще, по словам Протасевича, на протяжении года он работал на Донбассе в зоне АТО в качестве журналиста-фрилансера. 

В Польше, где дислоцируется редакция "Нехты", Протасевич находится с лета 2020 года. В июне он приезжал туда "погулять", а с 1 августа, за неделю до выборов президента Беларуси, переехал в Варшаву на ПМЖ. 

В том же интервью Дудю он прямо признал финансовое участие поляков в их проекте. В последнее время он администрировал Телеграмм-канал "Беларусь головного мозга" с 255 тысячами подписчиков.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Минск, задержание, оппозиционер, 7dniv, 7dnivinfo  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Экстренная посадка: в Минске задержали экс-главреда Telegram-канала NEXTA
Экстренная посадка: в Минске задержали экс-главреда Telegram-канала NEXTA
Сегодня, 17:36
Самый большой самолет в мире совершил повторный полет
Самый большой самолет в мире совершил повторный полет
30-апр-2021, 14:00
Лукашенко заявил что Путин предлагал помочь с восстановлением Донбасса, но Порошенко отказался
Лукашенко заявил что Путин предлагал помочь с восстановлением Донбасса, но Порошенко отказался
20-апр-2021, 15:16
Лукашенко анонсировал принятие
Лукашенко анонсировал принятие "принципиального решения" в ближайшее время
17-апр-2021, 17:47
Данилов заявил что Иран намерено сбил самолет МАУ
Данилов заявил что Иран намерено сбил самолет МАУ
16-апр-2021, 20:43

Последние новости

19:53
События
Как в Минске посадили самолет с одним из главных оппозиционеров
19:46
События
О взаимном признании с ЕС COVID-паспортов заявила Украина
19:43
События
Песню Украины невероятной и лучшей на конкурсе назвал победитель Евровидения
17:39
События
В Индии вспышка "черного грибка": уже заразились почти 9 тысяч человек
17:38
События
Укладку "Северного потока-2" продолжили в территориальных водах ФРГ
17:36
События
Экстренная посадка: в Минске задержали экс-главреда Telegram-канала NEXTA
14:39
События
Из-за извержения вулкана в Конго погибли 100 человек
14:37
События
Из-за падения воздушного под Хмельницком погиб житель Прилук
14:20
События
Израильского стрелка, ранившего двоих хасидов в Умани задержала полиция
14:17
События
В Индии людям, зараженным "черной плесенью" вырезают глаза
11:43
События
Кассационный суд в Италии рассмотрит апелляцию на оправдательный приговор украинскому атошнику Маркиву
11:35
События
В австрийской больнице 82-летнему пациенту по ошибке ампутировали не ту ногу
11:18
События
На продолжение морского партнерства с Украиной надеются в США
11:11
События
Выбор между обычными деньгами и криптовалютой сделал Илон Маск
11:07
События
На "Евровидении-2021" Украинский "Шум" занял 5-е место
10:23
События
В большое кино после обвинений в сексуальных домогательствах вернулся Кевин Спейси
10:20
События
В Китае во время 100-километрового марафона погиб 21 спортсмен
10:09
События
Назван победитель "Евровидения-2021"
10:04
События
Движение транспорта из-за воскресного триатлона перекрыли в Киеве
08:41
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 мая 2021

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 мая 20214130
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 мая 20213221
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 мая 20212796
В Киеве парень обстрелял воинскую часть Нацгвардии757
Сбежавшего с пулеметом бельгийского "Рэмбо" ищут в 80 километрах от штаб-квартиры НАТО608
Референдум по Донбассу, "приговор" Порошенко и "слабак" Байден. Главные выводы из пресс-конференции Зеленского497
Как Кабмин переписал правила получения субсидий429

Досуг

Как выбрать породу дерева для лестницы? - Советы эксперта
Как выбрать породу дерева для лестницы? - Советы эксперта
Судя по всему, лестницы, особенно внутренние, могут быть выполнены из любой породы дерева, а их долговечность и прочность в конечном итоге определяется лаком или вообще способом отделки.
21-мая-2021, 20:12197
Посылки из Кореи: просто о сложном
Посылки из Кореи: просто о сложном
В Южной Корее сейчас активно развиваются экономика и производство.
21-мая-2021, 18:48208
Как выбирать садовые зонты: особенности и подводные камни
Как выбирать садовые зонты: особенности и подводные камни
Близится лето – самый жаркий, солнечный и радостный сезон года. Пора отпусков уже потихоньку набирает свои обороты. И если пару лет назад все стремились на море за границу, то сейчас все большее количество народа выбирают в качестве места отдыха свои родные края.
21-мая-2021, 17:53205
Квест-шоу Золота Лихоманка - відчуйте себе справжнім шукачем скарбів
Квест-шоу Золота Лихоманка - відчуйте себе справжнім шукачем скарбів
Квест шоу Золота Лихоманка в Києві є захоплюючим ігровим шоу, в якому кожен учасник зможе відчути себе шукачем скарбів часів Дикого Заходу, який переслідує мету пошуку золота. Такий захід сприяє згуртуванню і зміцненню команд, воно дозволяє виявити лідерські якості та об'єднати колектив. 
21-мая-2021, 08:14209
Туры Албании
Туры Албании
Албания – считается одной из самых бедных стран Европы, но это не уменьшает ее потрясающую красоту. Долгое время эта страна была сильно недооценена туристами, ведь она была закрыта для путешествий.
20-мая-2021, 20:26162
Чому варто купувати фермерське молоко
Чому варто купувати фермерське молоко
Про користь молока кожен знає з дитинства. Цей продукт завжди входив до раціону жителів українських сіл. Його вживали у свіжому вигляді, попередньо охолодивши в погребі, з нього готували кисле молоко, гуслянку, варили каші.
19-мая-2021, 15:19329

События

Как в Минске посадили самолет с одним из главных оппозиционеров
Как в Минске посадили самолет с одним из главных оппозиционеров
Главной темой новостей не только на постсоветском пространстве, но и в мире, стало громкое задержание 26-летнего Романа Протасевича - бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta и по сути одного из основных координаторов акций протеста против Лукашенко.
Сегодня, 19:5334
О взаимном признании с ЕС COVID-паспортов заявила Украина
О взаимном признании с ЕС COVID-паспортов заявила Украина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Киев и Евросоюз договорились о взаимном признании COVID-паспортов.
Сегодня, 19:4642
Песню Украины невероятной и лучшей на конкурсе назвал победитель Евровидения
Песню Украины невероятной и лучшей на конкурсе назвал победитель Евровидения
Фронтмен победившей на Евровидении-2021 итальянской группы Maneskin Дамиано Давид признал, что больше всех исполнителей на конкурсе ему понравилось выступление Украины, которую представляла группа Go_A с песней "Шум".
Сегодня, 19:4340
В Индии вспышка "черного грибка": уже заразились почти 9 тысяч человек
В Индии вспышка "черного грибка": уже заразились почти 9 тысяч человек
По данным властей, число заразившихся мукоромикозом продолжает расти. Болезнь способна привести к летальному исходу.
Сегодня, 17:3976
Укладку "Северного потока-2" продолжили в территориальных водах ФРГ
Укладку "Северного потока-2" продолжили в территориальных водах ФРГ
Судно-трубоукладчик "Фортуна" компании Nord Stream 2 AG задействовано в строительстве двухкилометрового участка газопровода.
Сегодня, 17:38100
Экстренная посадка: в Минске задержали экс-главреда Telegram-канала NEXTA
Экстренная посадка: в Минске задержали экс-главреда Telegram-канала NEXTA
Роман Протасевич летел из Афин в Вильнюс на самолете, который по приказу с земли экстренно посадили в Минске.
Сегодня, 17:3681
7 Днів