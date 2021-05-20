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События Сегодня, 22:0862
Решение израильско-палестинского конфликта назвал госсекретарь США Блинкен

Двухгосударственное решение остается единственным путем урегулирования палестино-израильского конфликта.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью на фоне прекращения огня между палестинцами и Израилем в секторе Газа, передает телеканал ABC.

"В конце концов, это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства и единственный способ дать государство палестинцам, на что они имеют право (на текущий момент Палестинская автономия не имеет статуса государства - Ред.)", - сказал он.

Госсекретарь при этом добавил, что, хотя это путь, которым следует идти, достижение урегулирования на основе данного принципа "не вопрос сегодняшнего дня".

Блинкен указал, что сейчас надо добиться сохранения перемирия, а также предпринять усилия по восстановлению палестинского сектора Газы. Он подчеркнул, что необходимо помочь живущим в Газе палестинцам, хотя контроль над ней остается в руках ХАМАС.

С 10 мая действующие в секторе Газа и Израиле начались ракетные обстрелы. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о принудительном изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей и их выселении. Туда вместо арабов должны были вселиться израильтяне. 

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