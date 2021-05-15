Севший в Минске с Протасевичем борт Ryanair приземлился в Вильнюсе без организатора NEXTA

Вечером в воскресенье, пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, ранее экстренно садившийся в Минске после чего с него был снят основатель НЕХТЫ Роман Протасевич, приземлился в аэропорту Вильнюса.

Посадка произошла около 21:30. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar.

Литовские ведомства сообщили, что в летевшем из Афин в Вильнюс в воскресенье самолете Ryanair был 171 пассажир, среди них 94 гражданина Литвы.

Самолет должен был приземлиться в Вильнюсе в воскресенье в 13 час, однако при полете над белорусской территорией, рядом с границей Литвы, неожиданно повернул в Минск и там приземлился.

В воскресенье компания Ryanair сообщила, что самолет приземлился в Минском аэропорту, поскольку белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете. После проверки самолета эта информация не подтвердилась.