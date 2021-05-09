Утром в понедельник Киев сковали мощные пробки. В два раза выросли цены на такси

Утром в понедельник, 24 мая, Киев сковали пробки. Их интенсивность достигает 7 баллов.

Это связано с непогодой, а также загруженностью дорог из-за часа пик. Из-за заторов цены на такси в столице поднялись в два раза.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве в понедельник наблюдаются на проспекте Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки"), Броварском проспекте (метро "Дарница", "Левобережная"), улице Братиславской ( "Черниговская"), проспекте Романа Шухевича, Набережно-Рыбацкой и Набережно-Крещатицкой улицах, проспектах Героев Сталинграда, Бандеры, Победы и Любомира Гузара. Также сложно проехать по мостам в сторону центра столицы.

Из-за непогоды и заторов цены на услуги такси в Киеве резко взлетели. Так, например, такси Uklon с Дарницкой площади до центрального железнодорожного вокзала обойдется в более чем 318 гривен, а до центрального автовокзала - почти в 300 гривен.