Бывшая жена Андрея Богдана победила на шоу "Холостяк"

В финале 11 сезона реалити-шоу "Холостяк", который состоялся 21 мая, кольцо от главного героя проекта Михаила Заливако получила Анна Богдан, бывшая супруга экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Видео опубликовано в Instagram телеканала STB.

"Я не влюблен. Я люблю тебя... А это больше, чем влюбленность", - сказал Михаил Анне, вручая кольцо.

Также Михаил попрощался с финалисткой проекта Юлией Бельченко, заявив, что девушка сама усложняла их отношения, а будущее, которое она видит, не совпадает с его взглядами.

"Ты усложняла наши отношения и не говорила о своих переживаниях. Ты видишь наше будущее так, где нет развития. Я тебя сегодня отпускаю", - произнес холостяк, после чего провел девушку к автомобилю.

Как известно, 11 сезон реалити-шоу "Холостяк" стартовал в Украине 5 марта на телеканале "СТБ". За сердце главного героя - 31-летнего бизнесмена из Харькова Михаила Заливако, боролись 25 красавиц. В каждом выпуске холостяк встречался с одной или сразу несколькими девушками. Количество претенденток уменьшалось с каждым выпуском: главный герой сам решал, кого оставить, а с кем он хотел бы познакомиться поближе.